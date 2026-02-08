Slušaj vest

U vremenu kada se bezbednost često uzima zdravo za gotovo, postoje ljudi koji svakodnevno dokazuju da hrabrost, znanje i humanost nemaju alternativu. Borska stanica Gorske službe spasavanja (GSS) upravo je takav stub sigurnosti za građane istočne Srbije, spremna da odgovori i na najzahtevnije izazove, bez obzira na vremenske prilike, teren ili udaljenost.

Uz brojne intervencije, jedan od najupečatljivijih primera njihove spremnosti bila je i vežba speleološkog spasavanja u ponorskoj jami Devojačke pećine, u blizini sela Podgorac, nadomak Bora. U realističnoj simulaciji, pripadnici GSS-a Bor izveli su složenu akciju zbrinjavanja i evakuacije ugrožene osobe iz jame duboke 50 metara, sa gotovo 200 metara pećinskih kanala ispunjenih uskim prolazima, klizavim stenama i visokim vertikalama. Upravo u takvim uslovima, gde svaka greška može imati ozbiljne posledice, dolaze do izražaja znanje, iskustvo i timski duh spasilaca, ali i njihova briga da svojim postupanjem ne ugroze ljudski život i očuvaju prirodu.

Redovna vežba

Speleološko spasavanje predstavlja jedan od najtežih oblika spasilačkih intervencija. Ono zahteva savršenu koordinaciju, vrhunsku opremu i visok nivo obucenosti - ne samo onih koji ulaze u jame pecina, vec i čitavog tima na površini koji brine o logistici, komunikaciji, transportu i najvažnijoj bezbednosti. Spasioci iz GSS stanice Bor su sve te izazove savladava sa izuzetnom profesionalnošcu, potvrđujući da su spremni da reaguje i u situacijama koje nadmašuju uobičajene okvire spasavanja.

1/6 Vidi galeriju Uspešna simulacija spasavanja u ponorskoj jami Devojačke pećine Foto: GSS

Tokom godine, bez obzira na to da li je reč o zimskim olujama, snežnim nanosima, letnjim vrelinama ili nepristupacnim planinskim predelima, pripadnici GSS-a stižu i do najudaljenijih sela, planinskih staza, jama i klisura. Njihove intervencije često znace razliku između nade i beznađa za ljude koji se nadu u opasnosti. Samo tokom 2025. godine, GSS stanica Bor realizovala je više akcija traganja i spasavanja, omogucivši da se brojne osobe bezbedno vrate svojim porodicama.

-Ovo je jedna od redovnih vežbi Gorske službe spasavanja Srbije - Stanice Bor, koju smo ovog puta realizovali u prisustvu naših prijatelja speleologa, planinara, vatrogasaca, kao i zaposlenih u rudarskoj kompaniji Srbija Zidin Majning. Ovakve vežbe su od izuzetnog značaja jer nam omogućavaju da unapredimo rad na terenu i dodatno ojacamo našu spremnost za realne intervencije. Stanica Bor pokriva podrucje Borskog i Zajecarskog upravnog okruga, kao i istočne delove Pomoravskog i Braničevskog okruga. Tokom 2025. godine realizovali smo pet akcija traganja i spasavanja na teritoriji istočne Srbije, u kojima je 15 osoba bezbedno vraceno svojim porodicama - izjavio je Milan Vučić, član GSS Stanice Bor.

Za relativno kratko vreme, broj spasilaca u borskoj stanici porastao je na 24, a njihova opremljenost i operativna spremnost kontinuirano se unapređuju. Terenska vozila, dronovi, termovizijske kamere, alpinističko-speleološka oprema i razlicite vrste nosila omogucavaju brzo i efikasno delovanje u svim uslovima. Poseban doprinos jacanju kapaciteta stanice predstavlja i podrška partnera, poput Vatrogasne jedinice Bor, ali i speleologa, planinara, kao i rudarske kompanije Srbija Zidin Majning, koja je prepoznala znacaj rada ove službe i donirala terensko vozilo i kvad, čime je dodatno unapredena mobilnost pripadnika stanice Gorske službe spasavanja u Boru na nepristupačnim terenima.

Podrška zajednici

-Kompanija Srbija Zidin Majning prepoznaje potrebe i izuzetan značaj rada Gorske službe spasavanja u Boru, koja ima ključnu ulogu u zaštiti života ljudi na teritoriji istočne Srbije. Donacijom terenskog vozila i kvada želeli smo da pomognemo rad ove službe i pomognemo bržem i efikasnijem delovanju u zahtevnim i na nepristupacnim terenima, kao i u unapređenju operativnih kapaciteta tokom spasilackih intervencija. Raditi u rudarskoj industriji znači da ste život posvetili ne samo rudarstvu, već prvenstveno bezbednosti. Svi zaposleni u rudarskoj industriji izuzetno cene hrabrost, humanost i nesebičnu posvećenost pripadnika Gorske službe spasavanja, koji tokom cele godine, bez obzira na vremenske uslove, često rizikuju sopstvenu bezbednost kako bi pomogli drugima - kako u teškim snežnim uslovima, tako i nepredvidivim i neočekivanim prirodnim okolnostima, poput poplava, zemljotresa i drugih elementarnih nepogoda. Naša podrška lokalnoj zajednici, institucijama i organizacijama i udruženjima koji brinu o bezbednosti ljudi, jedan je od trajnih prioriteta naše kompanije - izjavio je ESG direktor kompanije Srbija Zidin Majning Aleksandar Vesić.

Brojna priznanja

Gorska služba spasavanja Srbije, čiji je deo i Stanica Bor, član je međunarodne asocijacije IKAR sa A licencom, a znanja i veštine njenih pripadnika usavršavaju se kroz stalne obuke i medunarodne seminare. Više od sedam decenija postojanja ove službe obeleženo je nebrojenim spasilačkim akcijama, uključujući i angažovanje tokom velikih prirodnih nepogoda i drugih zahtevnih akcija.