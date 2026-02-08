Slušaj vest

Saobraćaj u Srbiji odvija se uz smanjenu vidljivost zbog magle, koje najviše ima na putevima u Mačvi, Sremu, Podrinju, Banatu i na širem području Beograda, dok nema zadržavanja na graničnim prelazima, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Magla je i na putevima u Podunavlju, pored Save, Tamiša, Kolubare, ima je na području Smederevske Palanke, Požege, ali je prisutna na gotovo svim putnim pravcima pored reka kotlina i planinskih prevoja.

Nema zadržavanja na naplatnim rampama ni na graničnim prelazima za putnička vozila.

Za teretna vozila zadržavanja ima samo na graničnom prelazu Batrovci gde se na izlazu iz zemlje čeka tri sata, dodao je AMSS.

Kurir.rs/Beta

