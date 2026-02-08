Slušaj vest

U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović. Bez zadrške otvaramo sve teme, nalazeći prave sagovornike za svaku od njih.

U današnjem “Pulsu Srbije vikend”, govoriće se o temama:

• Zašto su u regionu još uvek posvađane "ustaše i četnici"?

• Šta nam poručuje sve češći narativ da Legija može na uslovnu slobodu?

• Ko je najmračniji udbaš koji je Đinđiću radio o glavi?

• Da li smo svi prisluškivani?