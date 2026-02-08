Slušaj vest

Sveti Trifun, koji se u Srbiji obeležava 14. februara, u narodnoj tradiciji zauzima posebno mesto kao zaštitnik vinograda i vinara. Iako se praznik danas često prepliće sa Danom zaljubljenih, u domaćem običajnom i crkvenom kalendaru on pre svega označava početak vinogradarske godine i simboličan poziv na rodnost, zdravlje i napredak.

Početak godine u vinogradu

U vinogradarskim krajevima Srbije – od Župe i Negotinske krajine do delova Vojvodine – Sveti Trifun se doživljava kao dan kada se prvi put “budi” vinova loza. Veruje se da se baš tada priroda polako sprema za novi ciklus, a vinogradari izlaze među čokote kako bi simbolično započeli sezonu.

Simbolična rezidba – prvi rez za dobar rod

Jedan od najrasprostranjenijih običaja jeste rezidba makar jednog čokota vinove loze. Taj prvi rez nema samo praktično, već i snažno simbolično značenje – njime se, prema verovanju, otvara put dobroj i rodnoj godini. U nekim krajevima ovaj dan se u narodu naziva i Orezač, upravo zbog tog čina.

Sveti Trifun Foto: printscreen/youtube/RTV Santos Zrenjanin

Čokot se zaliva vinom

Nakon rezidbe, čokot se često preliva vinom. Ovaj gest predstavlja želju da loza bude snažna, a grožđe sočno i kvalitetno. Vino, kao plod prethodne godine, simbolično se vraća zemlji i lozi, uz verovanje da će se trud višestruko isplatiti.

Molitve i osvećenje vinograda

Uz narodne običaje, u mnogim sredinama prisutan je i verski obred – molitve za zaštitu vinograda od grada, mraza i bolesti. Sveštenici često osvećuju vinograde, a domaćini se mole za zdravlje porodice i uspeh u radu. Sveti Trifun se u crkvenoj tradiciji poštuje kao mučenik i iscelitelj, pa se praznik vezuje i za duhovnu zaštitu.

Lokalna verovanja i narodni nazivi

U istočnoj Srbiji praznik je poznat i pod imenima Zarezoj, Zarizoj ili Zarezoja, što dodatno naglašava čin zarezivanja loze. U nekim selima veruje se da vreme na Svetog Trifuna nagoveštava kakva će biti godina – sunce znači dobar rod, dok hladnoća ne mora nužno biti loš znak, već samo odlaganje buđenja prirode.

Vino, tradicija i savremeni duh

Danas se Sveti Trifun sve češće obeležava i kroz manifestacije posvećene vinu, degustacije i okupljanja vinara. Ipak, suština praznika ostaje ista – spoj rada, vere i nade da će godina pred nama biti plodna. U tom smislu, Sveti Trifun u Srbiji i dalje predstavlja praznik vinograda, tradicije i tihe radosti koja dolazi sa prvim znakom novog početka.