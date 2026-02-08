Slušaj vest

Poskupljenjima đačkih ekskurzija, izleta i rekreativnih nastava, čini se, nikad kraja...Roditelji su ogorčeni zbog ponuda i cena putovanja koje škole dobijaju od turističkih agencija. Reč je o iznosima koji ozbiljno opterećuju kućni budžet.

Jednodnevni prolećni izleti koštaju više od 7.000 dinara, dok ekskurzije sa dva noćenja neretko idu i do 30.000 dinara. Svoje zaprepašćenje i ljutnju očevi i majke sve češće pokazuju objavama na društvenim mrežama... Tako se u ponudama koje su školarci doneli kućama može videti da izlet od Beograda do Inđije košta čak 6.150 dinara, jednodnevni odlazak do Krušedola, Sremskih Karlovaca i Novog Sada dostiže gotovo 8.000 dinara, dok za dve noći na Zlatiboru, kako se navodi, valja izdvojiti čak 28.000.

- Dete mi je donelo ponudu za jednodnevni odlazak u Valjevo, šetnju Tešnjarom i obilazak kuće Desanke Maksimović, uz obrok i prevoz, po ceni od oko 7.500 dinara. Nisam mogla da verujem šta čitam - kaže razočarana čitateljka Kurira i dodaje da bi škole, nadležne institucije i ministarstvo morali ozbiljnije da se pozabave ovim problemom.

Ekskurzije poskupljuju dva puta godišnje Foto: Shutterstock

Poskupela putovanja

Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta, potvrđuje da je bilo poskupljenja ekskurzija i izleta.

- Razlozi za skok cena leže u poskupljenju svih usluga, prevoza, ishrane, vodiča, smeštaja, dnevnica... To su zaista veoma visoke cene, a razlog su i visoka davanja državi - na dnevnice nastavnika plaćaju se porezi i doprinosi oko 85 odsto od neto dela - rekao je za Kurir Seničić i podsetio da su roditelji ti koji na kraju donose odluku o prihvatanju ili ne prihvatanju ponude agencija, kao i da putem Saveta roditelja i nemaju obavezu da prihvate ponude za koje smatraju da su nerealno visoke.

Aleksandar Seničić podseća da roditelji nisu u obavezi da prihvate ponude Foto: Kurir Televizija

Milorad Antić, potpredsednik Sindikata prosvetnih radnika Srbije, kaže da mnogi osnovci, ali i srednjoškolci sami odbijaju ovakve skupe ponude.

- Ekskurzije su poslednjih godina izgubile suštinu, obrazovni i vaspitni deo odavno ne postoji. Jedan od razloga zbog čega su skupe je što roditelji traže dobar hotelski smeštaj s više zvezdica i na kraju se sve to svede na provod. Edukacije i korisnog sadržaja skoro da nema. Pored smeštaja skupi su i prevoznici, kao i dnevnice. Tu su obično dva vodiča, jedan koji je vođa puta i drugi vodič na određenom lokalitetu, zatim lekar, razredne starešine i direktor škole - navodi Antić i dodaje:

Deca da putuju vozom

Milorad Antić kaže da su ekskurzije izgubile smisao Foto: Kurir Televizija

- Putovanja poskupljuju dva puta godišnje i ta poskupljenja se kreću od pet do čak 20 odsto. Ekskurzije ne bi bile tako skupe kad bi deca bila smeštena u dečjim odmaralištima, a ne u skupim hotelima. U nekim evropskim zemljama deca na ekskurzije idu vozom. Kad bi se to uvelo kod nas, bila bi to takođe dosta jeftinija varijanta. Plate voznu kartu i u vagonima će imati i druženje i zabavu. Verujem da bi cena bila i do 30 odsto niža. Treba vratiti suštinu ekskurzije učenicima i organizovati je na potpuno drugačiji način.

Šta ulazi u cenu ekskurzije prevoz

smeštaj

ishrana

ulaznice za muzeje, kulturno-istorijske spomenike, nacionalne parkove, diskoteke i druge lokalitete predviđene programom

turistički vodič

troškovi organizacije i realizacije programa

osiguranje

dnevnice