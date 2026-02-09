Slušaj vest

Samo četiri nedelje nakon zimskog raspusta učenicima osnovnih i srednjih škola stiže novi predah već sledećeg petka. Đaci će tako na raspustu biti od subote, 14. februara pa do ponedeljka, 23. februara, kada se vraćaju na nastavu.

Ovaj raspust je povodom 15. i 16. februara, kada su u Srbiji neradni dani povodom državnog praznika Dana državnosti Srbije (Sretenje).

Tako će đaci iz Srbije biti od 16. (ponedeljak) do 20. februara (petak) biti na sretenjskom raspustu. Tačnije, na raspustu će biti već nakon nastave u petak (13. februara), pa sve do 23. februara (ponedeljak) kada se vraćaju u školske klupe, što je ukupno čak 9 dana raspusta.

Ipak, postoje razlike u zavisnosti od regiona. Tako đaci u Vojvodini neće imati Sretenjski raspust, i vraćaju se u školske klupe već u utorak, 18. februara, za razliku od vršnjaka iz ostatka Srbije koji se vraćaju 23. februara.

Podsetimo, ove godine, 15. februar pada u nedelju, dok su ponedeljak 16. i utorak 17. februar neradni dani. To znači da će mnogi zaposleni, uz spajanje vikenda, imati četiri uzastopna slobodna dana, što će za mnoge biti prilika za kraći odmor ili putovanje.

Đaci su na raspustu od 16. do 20. februara plus vikend pre i posle Foto: Marko Karović

Nema spajanja Uskrsa i Prvog maja

U martu 2026. godine za đake neće biti odmaranja, ali zato prolećni raspust stiže već u aprilu.

Ni ove godine Uskrs i Prvi maj nisu blizu jedan drugom, tako da će đaci u Srbiji imati prolećni raspust iz dva dela - uskršnjeg i prvomajskog.

Uskršnji raspust počinje u petak, 10. aprila i traje do srede, 15. aprila kada se učenici vraćaju u škole.

Nakon aprilskog odmora, tako, sledi onaj za Prvi maj, a koji će trajati od 1, 2. i 3. maja (petak, subota, nedelja).

Važno za roditelje - koji se raspusti poklapaju sa neradnim danima

Dobro za roditelje koji su zaposleni je to što se određeni dani raspusta poklapaju i sa neradnim danima u zbog državnih praznika, tako da roditelji mogu bolje da se organizuju, i ovo vreme provedu sa decom.

Kalendar februara meseca 2026. godine Foto: cn0ra / Alamy / Profimedia

Spisak raspusta i koji neradni dani se poklapaju sa danima raspusta: Ovogodišnji jesenji raspust, koji je bio jedini u prvom polugodištu - od 8. do 11. novembra. Zvanično neradan dan zbog praznika Dana primirja u Prvom svetkom ratu je 11. novembar

Od 30. decembra đake čeka zimski raspust koji traje sve do 19. januara. Zvanično neradni dani zbog Nove godine su 1. i 2. januar

Nakon ovog dužeg predaha, učenici u Srbiji ići će na nastavu samo 4 nedelje pre nego što usledi novi predah - 14. februara, a u klupe se vraćaju 23. februara. U to vreme, tačnije 15, 16. i 17. februara zvanično su neradni dani zbog Dana državnosti, Sretenje

Zatim, sledi i prolećni odmor od 10. aprila, koji se ovog puta neće spajati sa Prvim majem. Zvanično neradni dani tokom prvog prolećnog raspusta koji traje od 10. do 14. aprila tokom Uskrsa su: 10, 11, 12. 13. april. Zvanično neradni dani tokom drugog dela prolećnog raspusta, odnosno Prvog maja su 1. i 2. maj, a kako je nedelja 3, praktično i đaci i roditelji imaju tri slobodna dana Mala matura - svi datumi

Probna mala matura krajem marta Foto: Dragana Udovicic, Printskrin

Iz Ministarstva prosvete najavili su da će probni završni ispit biti organizovan 27. i 28. marta, ističući da je to prilika da se proceni trenutni nivo znanja učenika.

Kako se navodi na sajtu Moja srednja škola, prvo se polaže matematika - u petak, 27. marta od 12 do 14 časova, zatim sutradan, 28. marta, od 9 do 11 časova srpski, odnosno maternji jezik, a istog dana od 11.30 do 13.30 i treći, odnosno izabrani predmet, jeda od pet - geografija, biologija, fizika, hemija ili istorija.