U Srbiji u ponedeljak ujutru i pre podne u većini regiona niska oblačnost i magla, koja će mestimično smanjivati vidljivost ispod 200 metara uz slab promenljiv vetar. U toku dana umereno do potpuno oblačno sa lokalnom pojavom slabe kiše. U brdsko-planinskim predelima očekuje se sneg, a uz pad temperature, kiša će tokom dana najpre preći u sneg na području Timočke i Negotinske Krajine, a kasnije u toku noći i u nižim predelima ostalih regiona u Srbiji, najavio je Republički hidrtometeorološki zavod.

- Počeće da duva umeren i jak jugoistočni vetar - pre podne najpre u donjem Podunavlju, a od sredine dana i u ostatku košavskog područja. Vetar će na jugu Banata i u Braničevu imati udare olujne jačine. Najniža temperatura od nule do pet stepeni, a najviša od tri do deset, kasnije posle podne i uveče u osetnijem padu. U Timočkoj i Negotinskoj Krajini očekuje se stvaranje snežnog pokrivača visine od pet do 10 cm, na planinama lokalno i više, dok će se u ostalim nižim predelima u toku noći između ponedeljka i utorka lokalno formirati manji snežni pokrivač - navodi RHMZ.

Očekuje se sneg u istočnoj Srbiji Foto: Kurir/T.Ilić

Vreme narednih dana

U utorak ujutro oblačno, mestimično sa susnežicom i snegom uz manji snežni pokrivač.

- Pre podne postepen prestanak snega, a posle podne se, usled manjeg porasta temperature i uz promenljivu oblačnost, očekuje kratkotrajna kiša. Duvaće umeren i jak, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno olujni jugoistočni vetar. U sredu i četvrtak nagli porast temperature - dnevni maksimumi od 12 do 17 stepeni, a hladnije će biti samo u Timočkoj i Negotinskoj Krajini. I dalje će duvati pojačan jugoistočni vetar. Prolazno naoblačenje s kišom očekuje se u noći između srede i četvrtka - navodi RHMZ i najavljuje da će od petka do nedelje temperatura biti u manjem padu, povremeno uz kišu, na planinama i uz sneg, a nakon 15. uslova za sneg, uz prolazna naoblačenja, biće u nižim predelima uglavnom centralne i južne Srbije.

Meteorolozi najavljuju sneg za Sretenje Foto: RINA

Prognoza Marka Čubrila

Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom, objavio je takođe svoju prognozu na Fejsbuk profilu koju prenosimo u celosti. Čubrilo ističe da će narednih dana biti malo hladnije uz moguć sneg, a da će od srede temperature skočiti dok je od Sretenja moguće zahlađenje.

- Danas sa istoka Evrope dolazi do prodora manje količine hladnog vazduha koji bi ka nama stizao preko Vlaške nizije u Rumuniji. Tokom dana na jugu i jugoistoku regiona naoblačenje koje će doneti povremene padavine dok bi sneg bio moguć i u nižim predelima. Posle podne i tokom noći ka utorku snega bi trebalo biti na istoku Srbije i ponegde nad Vojvodinom. Ne očekuje se formiranje snežnog pokrivača višeg od dva do tri centimetara i to samo ponegde. Počeće da duva jaka, a na udare i olujna, hladna, košava. U ponedeljak već malo hladnije uz dnevne maksimume od nule na istoku Srbije do osam na zapadu Hrvatske, a najhladnije u toku noći ka utorku od oko -6 na istoku Srbije do oko dva na zapadu Hrvatske - navodi Čubrilo i dodaje:

Marko Čubrilo najavljuje februarsko proleće pa pravu zimu Foto: Kurir Televizija

- U utorak bi sneg tokom pre podneva uz smanjenje oblačnosti svugde trebao prestati te bi sredinom dana i posle podne ponegde bilo i sunčanih interala, dok bi hladna košava slabila i polako prelazila u toplu varujantu. U utorak dnevni maksimum od -1 na isotku Srbije do devet na zapad i jugozapadu Hrvatske. Od srede jačanje uticaja Atlantika uz naglo otopljenje, ali i dosta vlage koje će nam stizati sa jugozadapa te će povremeno biti naleta kiše. Počeće da duva južni vetar, jugo na Jadranu i topla košava u Srbiji. U sredu maksimumi od oko dva na istoku Srbije do čak oko 19 u fenskim delovim Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Prema njegovim rečima do petka će biti realtivno toplo vreme uz kišu povremeno, sa maksimalnim temperaturama od pet do 15 stepeni Celuzijusa.