Iako je sezona letovanja još daleko, mnogi srpski turisti već sada planiraju odmor u Grčkoj. Na Halkidikiju se to posebno vidi - vlasnici apartmana su cenovnike za leto 2026. počeli da objavljuju još pre dva meseca, a interesovanje je već uveliko primetno.

Jedan oglas iz Kalitee pokazuje kako trenutno stoje stvari na najtraženijim lokacijama, naročito kada su u pitanju apartmani koji su blizu mora i pogodni za porodice.

Ovakvi apartmani se najbrže razgrabe

U pitanju je dvosoban apartman u manjem kompleksu, udaljen svega 70 metara od plaže. Do mora se dolazi direktno kroz dvorište, bez prelaženja prometnih ulica.

Apartman ima "open space" dnevni boravak i kuhinju, dve terase i veš mašinu, a pogodan je za porodice i grupe do šest osoba.

U mestima poput Kalitee, apartmani koji nude ovakav komfor i koji su među najbližima plaži, brzo ostaju bez slobodnih termina. Kako se navodi u oglasu, interesovanje je veliko, a slobodni termini se "skidaju" munjevitom brzinom, posebno za apartmane "prvog reda" ili one koji su među najbližima moru.

Zbog toga, oni koji ne požure s rezervacijom mogu ostati bez smeštaja u najtraženijim terminima.

Najskuplje u špicu, a ovako je van sezone

Za one koji planiraju letovanje u Grčkoj van glavnog talasa, cene su niže van sezone - u maju i septembru U maju se cene kreću od oko 115 evra po noćenju, a u junu i septembru od 115 do 150 evra po noćenju, u zavisnosti od termina.

U periodu kada najveći broj turista dolazi na Halkidiki, cene su više - za jul i avgust je 200 evra po noćenju.

Oglas iz Kalitee potvrđuje trend koji traje već nekoliko godina: blizina plaže, direktan izlaz na more i uređen enterijer utiču na cenu, ali i na brzinu kojom se termini popunjavaju. Rane objave cenovnika ukazuju da vlasnici očekuju veliku potražnju i snažnu sezonu već tokom zimskih meseci.

Planiranje za letovanje 2026. već je počelo

Za srpske turiste ovo znači da planiranje letovanja u Grčkoj za 2026. mora da krene na vreme, ukoliko žele da obezbede najbolje lokacije po optimalnim cenama.

Već sada mnogi uplaćuju letovanje, a trka za najtraženijim apartmanima na Halkidikiju je u punom jeku. Prema najavama turističkih agencija, isti trend će se nastaviti i ove sezone, posebno kada su u pitanju lokacije "prvog reda" od mora i apartmani sa direktnim izlazom na plažu.

