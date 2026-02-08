Slušaj vest

Marija Milanović (42), nastavnica građanskog vaspitanja i psihološkinja u Osnovnoj školi "Branislav Nušić" u Donjoj Trnavi kod Niša, simbol je borbe, istrajnosti i upornosti.

Rođena je kao prevremena beba, a zbog viška kiseonika u inkubatoru došlo je do oštećenja očnih nerava. Iz porodilišta u Majdanpeku izvedena je pre 42 godine bez vida.

Kroz život je išla kao lavica, ne dopuštajući da joj invaliditet naruši snove. Osnovnu i srednju školu završila je u Beogradu i Zemunu. Potom je upisala Filozofski fakultet u Nišu i u roku ga završila.

- U Nišu nisam nikoga znala kada sam došla. Odlazila sam u biblioteke, nekada kupovala fakultetske knjige i sve to nosila da se skenira. Onda sam ih pretvarala u Vord i čitala pomoću govornog sintetizatora. Možda zvuči komplikovano, ali nije. Studenti znaju da direktno podvlače u knjizi redove, pa program onda ne može da prepozna tekst i da čita. Ali sedamdeset odsto knjiga uspela sam sama da pročitam - priča Marija za Kurir dok se priprema za naredni čas građanskog.

Posle psihologije upisala je master studije iz komunikologije. I to je završila u roku.

- Trebalo je da završim i stručnu praksu zbog licence. Okrenula sam telefone bukvalno svih škola, Centra za socijalni rad i na kraju me prihvatila Osnovna škola "Čegar". A kad sam počela da tražim posao, shvatila sam da većina ljudi ne zna šta slepa osoba sve može. Recimo, ja bez problema radim u Vordu, Ekselu, elektronskom dnevniku. Nema programa na računaru koji slepa osoba ne može da nauči. Onda su me ispitivali: "Pa kako ćete vi doći na posao?" Ljude je strah da li slepa osoba može da pošalje SMS ili mejl. Starije slepe osobe su me pripremile na razna pitanja.

Prvi ulazak u učionicu u "Nušiću" bio je stresan i za nju i za đake.

- Deca su su znala da dolazim, ali bilo im je neobično. Ušla sam sa koleginicom Kristinom, predstavila me je i rekla sam dečici: "Hajde, sve možete da me pitate. Nema pogrešnih pitanja, nema ljutnje ma šta da pitate." I nekako je postala praksa da mogu da pitaju šta god žele, pa tako i: "Nastavnice, vi ste uvek obučeni skladno, kako uopšte slažete boje dok se oblačite?" - kaže uz osmeh Marija.

U jednoj fascikli čuva crteže, pesme, ručno pravljene narukvice i slično - poklone od đaka. Vole je, baš kao i kolege sa kojima putuje.

Marija već četiri godine skija, drži razne radionice, konsultant je na aerodromima, u bankama i drugim kompanijama koje se prilagođavaju slepima...

Ogromna potpora joj je direktor škole Marko Ristić. Dugo je uključen u rad sa decom sa posebnim potrebama, decom bez roditelja i mališanima čiji se socijalni status nepopularno kategoriše kao "s margine društva".

Kompanije joj ne plaćaju usluge koje im pruža Marija je konsultant raznim kompanijama koje prilagođavaju aplikacije, prostor i svoj rad sa slepim osobama. I to bez dinara nadoknade. Jedna koleginica je veoma ogorčena što je tako iskorišćavaju i podvode pod - volontera.

- Mariju zovu kada prilagođavaju tako nešto za slepe, i to joj se ne plaća jer se računa kao volonterski rad! A Marija ovde plaća stan, režije, troškove, i to je nešto što bi trebalo što pre da se promeni. Njima na dušu!

- Mariju sam upoznao na jednom seminaru i pričao sam joj o radu sa tom kategorijom dece. Bilo je potrebno da im na Vlasini neki psiholog održi radionice i ja je pozovem. Oduševile su me metode koje je upotrebila da održi pažnju, to je bilo fantastično - priča nam Ristić.

Jača od svih prepreka: Ide bez štapa Direktor Ristić ima samo reči hvale o koleginici.

- U školi i po dvorištu ide bez štapa. U početku je predavala u odeljenju u Sečanici. Kada uđem u te uličice kolima, jedva se snađem gde da skrenem, dok je ona tačno znala kuda ide. Stanuje kod Simfonijskog orkestra. Mogu da je dovezem do zgrade, ali već treći put je ostavim kilometar dalje i objasnim joj kako da se kreće. Ona već tačno zna taj deo Niša.

