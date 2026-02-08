Smeštaj u Sokobanji već od 950 dinara po osobi

Smeštaj u Sokobanji za turiste u apartmanima i privatnim kućama može da se nađe već od 950 dinara po osobi!

Sokobanja je naširoko poznata po termomineralnim vodama koje leče telo i dušu, a ujedno čine i podmlađujući eliksir za sve posetioce. Bogata je i lekovitim izvorima i ne samo da leči, već i relaksira, okrepljuje i doprinosi očuvanju vitalnosti. Efekti sokobanjske vode upoređuju se sa onima iz najpoznatijih evropskih banja, kao što su austrijski Bad Gaštajn i švajcarske Pfeferske toplice, navodi se na sajtu Sokobanje.

Od perioda korone sve je više naših, ali i stranih turista koji je posećuju, a mnogi od njih uveliko rezervišu smeštaj koji se kreće manje od 1.000 do 8.000 dinara.

U Fejsbuk grupi "Leskovačka buvlja pijaca" pojavila se objava u kojoj se nudi smeštaj u centru po ceni već od 950 dinara po osobi. Na sajtu pomenute banje može se naći i cenovnik apartmana koji iznose od 2.000 do 8.000 dinara.

Sokobanja je bogata prirodom Foto: Youtube/PORODIČNA SVAKODNEVICA

Što se tiče hotelskog smeštaja noćenje sa doručkom košta od 2.500 dinara, dok polupansion iznosi od 3.500 pa naviše. Boravišna taksa stoji od 100 dinara po osobi dnevno.

Ostale cene Kupanje u bazenu “Amam” - (30 minuta) - 700

Bazen "Banjica” (30 minuta) - 400

Biserna kupka - 1.000

Sauna - 700

Peloido terapija (celo telo) - 2.000

Podvodna masaža - 1.500

Masaža celog tela - 3.500

Masaža celog tela aromatičnim uljima - 4.000

Kraljevska masaža u 4 ruke - 5.000

Slana soba - deca (25 minuta) - 550

Slana soba - odrasli (40 minuta) - 750

Iznosi su u dinarima

*Sokobanja "Dođeš star, odeš mlad"

1/6 Vidi galeriju Sokobanja jedna od kraljevskih banja Foto: nebojsa mandic/Kurir, Youtube/PORODIČNA SVAKODNEVICA

Za posetioce koji traže olakšanje od raznih zdravstvenih tegoba, Sokobanja nudi šest termomineralnih izvora koji pomažu u lečenju širokog spektra bolesti. Među najpoznatijim izvorima je "Sv. Arhanđel“ u centralnom banjskom kupatilu "Amam“, čija voda ima temperaturu od 43 stepena, kao i "Preobraženje“, čija temperatura varira između 43,8 i 53 stepena. Ovi izvori pomažu u lečenju degenerativnih reumatizama, kao što su artroza i spondiloza, kao i u rehabilitaciji stanja nakon povreda i postraumatskih stanja.

U blizini „Amama“ nalazi se i prirodni inhalatorijum, čija isparenja sadrže gas radon. Ovaj inhalatorijum deluje kao efikasan tretman za bolesti disajnih organa, uključujući bronhijalnu astmu, hronični bronhitis, sinusitis i respiratornu insuficijenciju.

Banja je domaćin i kupatilu „Banjica“, koje sadrži dva izvora: "Banjica I“ (temperatura 27,8 stepeni) i „Banjica II“ (28,9). Ovi izvori idealni su za lečenje neuralgija, neuroza, psihoneuroza i stanja nakon povreda perifernih nerava.

Banja Jošanica

U Banji Jošanici, koja se nalazi u blizini Sokobanje, posetioci mogu uživati u pet lekovitih izvora temperature između 18 i 22 stepena. Ovi izvori su posebni zbog svojih sumpornih, gvozdenih i stomačnih voda, koje pomažu u lečenju oboljenja želuca, dvanaestopalačnog creva, debelog creva i žuči. Takođe, koriste se za lečenje dijabetesa, urinarnih infekcija, kožnih bolesti i inflamatornih reumatizama.

Banja Jošanica se, pored lekovitih voda, ponosi i upotrebom lekovitog blata (peloida), koje dodatno poboljšava efekte lečenja, naročito kod postoperativnih stanja i bolesti želuca i creva.

Sokobanja i Banja Jošanica danas nisu samo banje za lečenje, već i za uživanje u prirodnom okruženju i opuštanje. Posetioci koji dođu "stari“, sa problemima i bolestima, često odu "mladi“, osveženi, podmladjeni i obnovljeni, sa obnovljenom energijom i vitalnošću.

Foto: Shutterstock

Kako doći do Sokobanje

Preko Aleksinca Sokobanja je povezana sa drumskim i železničkim magistralama, koje od Beograda prolaze dolinom Velike i Južne Morave prema Nišu. Sa Timočkom krajinom povezana je regionalnim putevima preko Knjaževca i Boljevca.

Aerodrom Car Konstantin u Nišu udaljen je od Sokobanje 58 km.

Iz Beograda je najlakše doći autoputem E75 Beograd-Niš, sa koga se isključite kod Aleksinačkih rudnika za Aleksinac, odakle se putuje još 30 km do Sokobanje.

Sokobanja je udaljena 235 km od Beograda, 321 km od Novog Sada, 30 km od Aleksinca, 60 km od Niša, 27 km od Boljevca, 40 km od Knjaževca, 66 km od Zaječara, 59 km od Kruševca, 118 km od Kraljeva i 149 km od Kragujevca, navodi se na pomenutom sajtu.

Broj ležaja Cena apartmana (din)

2 2.000 - 2.600

3 3.000 - 3.600

4 (Studio) 3.000 - 4.800

4 3.500 - 5.000

5 i više 4.000 - 8.000

HOTEL "MORAVICA"

Vrsta usluge/

vrsta sobe Noćenje/doručak Polupansion

Apartman 1/2 6.600,00 9.000,00

Soba 1/1 3.300,00 4.500,00

Soba 1/2 3.000,00 4.000,00

Soba 1/3 2.500,00 3.500,00

Deca do 3 godina imaju besplatan boravak. Deca od 3-7 godina plaćaju: polupansion - 600,00 dinara; noćenje sa doručkom 700,00 dinara. Deca od 7-12 godina plaćaju 60% od cena usluga. Deca od 7-15 godina plaćaju 50% od boravišne takse. Boravišna taksa - 100,00 dinara po osobi dnevno. Korišćenje klime po sobi dnevno - 400,00 dinara.

