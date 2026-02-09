PSA test je osnovni marker koji otkriva rane promene na prostate

Slušaj vest

U okviru akcije "50+ razloga za PSA test", za dva dana je, prema planu, testirano 1.000 muškaraca.

Akciju su organizovali Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" zajedno sa Klinikom za urologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i Udruženjem pacijenata „Uro Takt”, uz podršku Ministarstva zdravlja i Radio- televizije Srbije, a u okviru nacionalne kampanje "Rak je izlečiv".

Prepoznajući značaj preventivnih pregleda u ranom otkrivanju raka prostate i značaj očuvanja muškog zdravlja, pozivu na testiranje su se odazvali muškarci stariji od 50 godina, kao i mlađi koji u porodičnoj anamnezi imaju ovo oboljenje.

Važno je naglasiti da povišen PSA rezultat sam po sebi ne ukazuje na rak prostate, već na potrebu za dodatnim pregledima. Pacijenti koji su testirani u okviru akcije, a čiji rezultati PSA testa budu imali povišene vrednosti, dobiće savet za dalju dijagnostiku.

PSA (prostata specifični antigen) spada u najznačajnije tumorske markere koji se koriste u ranom otkrivanju, određivanju stadijuma karcinoma prostate i praćenju rezultata lečenja.

Rak prostate u ranim fazama najčešće ne daje simptome, zbog čega se bolest može otkriti kasno. Ipak, kada se otkrije na vreme, u više od 90 odsto slučajeva može se uspešno lečiti.