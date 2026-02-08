Slušaj vest

Mislite da ste sami u svom domu? Razmislite ponovo. Televizori, kamere, zvučnici i uređaji koje svakodnevno koristimo možda nas slušaju, prate i beleže. Ko sakuplja vaše podatke, kome ih prodaje i gde nestaje privatnost?

O ovoj temi govorili su Miloje Ćirović, nekadašnji pripadnik MUP-a Srbije i Karlo Dulović stručnjak za bezbednost:

Ćirović upućuje poziv svim građanima da prate ko im ulazi u kuću od majstora, instalatera i električara te da obrate pažnju na njihovo delovanje:

Miloje Ćirović Foto: Kurir Televizija

- Prislušni uređaji mogu biti u obliku telefonskog punjača. Dođe neko, vidi kakav oblik punjača imate, dok ste skuvali kafu on je stavio svoj utikač koji ima prisluškivač. Obično radi po GPS principu ili sim kartice. Ti uređaji se obično montiraju da se uklope u ambijent i obično su nevidljivi. Sve se to radi zbog nekog interesa - kaže Ćirović i dodaje da država ukoliko želi, može da prati svaku osobu:

- Ne postoji zaštita ni jednog čoveka. Država može da sluša sve na više načina: ulazom u prostorije i ozvučenjem prostorija. Postoji savremeno sredstvo prisluškivanja kao što su sateliti. Prisluškivanje se u okviru ministarstva obično vrši prilikom nekog krivičnog postupka. Taj krivični postupak može da bude ili iz razloga sprečavanja nekih krivičnih dela, ili da bi se prikupili dokazi relevanti za izvršioce tih krivičnih dela.

Foto: Profimedia, 0193056016

"Službe prate bezbedonosna interesantna lica"

Tvrdi i da smo pojavom mobilnih telefona izgubili svoju privatnost:

- Neovlašćeno praćenje ugrožava našu privatnost a time i našu bezbednost. Ljudi koji sada rade u službama bezbednosti moraju svoj posao da rade časno i savesno. Službe ne prate svakoga, već bezbedonosno interesantna lica - kaže Ćirović i dodaje:

- Mi imamo i svetski talentovane hakere. Sada, jedan haker koji je IT stručnjak, može da uđe u svaki naš telefon. Moramo da vodimo računa o tome šta klikćemo i na koje sajtove ulazimo. Čeka nas jedna špijunska baza koja se vrlo lako zakači. Od tog momenta oni postaju kontrolori vaših života.

Prisluškivanje preko PIO fonda

Dulović kaže da savremeni svet živi u svakodnevnim lažima i prevarama, te da moral danas ne postoji:

Karlo Dulović Foto: Kurir Televizija

- Danas se sve sluša, ali nema ko da sluša to što se sluša. Služba je uvek inicijator prisluškivanja i ona vrši procenu i daje nalog. Nije nama problem što BIA služa. Jedna ambasada preko PIO fonda ulaze u Ministarstvo unutrašnjih poslova u kartoteku. Bezbednosna zaštita ne postoji.

