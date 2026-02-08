Slušaj vest

Srbija sutra očekuje naglu promenu vremena. Tokom dana biće slabe kiše, dok se ujutru očekuje jače zahlađenje, sa kišom na planinama i snegom u istočnoj Srbiji.

Maksimalna temperatura biće između 5 i 10 stepeni. U košavskom području duvaće veoma jak jugoistočni vetar sa olujnim udarima.

U večernjim satima dolazi do jačeg zahlađenja, pa se tokom noći ka utorku i u utorak ujutru očekuje susnežica i sneg i u nižim predelima Srbije, uz mogućnost formiranja snežnog pokrivača. Tokom utorka biće veoma hladno i vetrovito.

Od srede se očekuje osetno toplije vreme, sa maksimalnom temperaturom lokalno i preko 15 stepeni.

Kurir.rs/Telegraf

