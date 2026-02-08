Slušaj vest

Teretna vozila na graničnom prelazu Batrovci ka Hrvatskoj čekaju na izlazu iz Srbije oko četiri sata, dok se na prelazu Horgoš ka Mađarskoj zadržavaju duplo kraće, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na Šidu ka Hrvatskoj čekaju oko sat, a na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja.

Vidljivost je bolja u odnosu na jutarnje sate, ali je magla i dalje prisutna na putevima u Mačvi, Sremu, Podrinju, Banatu i na širem području Beograda.

Vozačima se savetuje da koriste svetla za maglu.