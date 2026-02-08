Slušaj vest

Teretna vozila na graničnom prelazu Batrovci ka Hrvatskoj čekaju na izlazu iz Srbije oko četiri sata, dok se na prelazu Horgoš ka Mađarskoj zadržavaju duplo kraće, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na Šidu ka Hrvatskoj čekaju oko sat, a na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja.

Vidljivost je bolja u odnosu na jutarnje sate, ali je magla i dalje prisutna na putevima u Mačvi, Sremu, Podrinju, Banatu i na širem području Beograda.

Vozačima se savetuje da koriste svetla za maglu.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteDruštvoAMSS: Magla smanjuje vidljivost na ovih 6 tačaka širom Srbije
1767714061IMG_6192.jpeg
DruštvoVozači, oprez! AMSS izdao hitno upozorenje: Zbog moguće magle vozite sporije u ovim predelima, evo i kakvo je stanje na granicama
profimedia0855789352.jpg
DruštvoAMSS: Bez zadržavanja na graničnim prelazima i naplatnim stanicama
kamioni granica gužva
DruštvoVeća čekanja samo na ovom prelazu: AMSS objavio stanje na granicama tokom večeri
Gužva na granici