Slušaj vest

Danas se na Kopaoniku odigrala prava drama kada je skijaš zadobio teške povrede kičme.

Ubrzo je sprovedena akcija helikopterskog transporta povređenog skijaša.

Zahvaljujući saradnji GSS spasialaca sa Trauma centrom Kliničkog centra Srbije i helikopterskom jedinicom MUP-a, evakuacija je uspešno realizovana, uz maksimalnu pažnju i poštovanje svih medicinskih i spasilačkih procedura.

Brza reakcija i koordinacija svih uključenih službi bile su ključne za bezbedan transport i dalje zbrinjavanje povređenog.

Kako sui istakli iz GSS povrede na skijalištu mogu biti izuzetno ozbiljne i zahtevati hitnu, precizno koordinisanu intervenciju, moguću isključivo kroz blisku saradnju različitih službi.