Ciklon koji jača iznad Đenovskog zaliva i Tirenskog mora, a koji se približava središnjem delu Italije, preti da i Srbiji donese veoma jaku promenu vremena. 

U Srbiji u ponedeljak ujutro tmurno, ponegde i maglovito. Tokom dana očekuje se jače zahlađenje sa kišom, na planinama i u istočnoj Srbiji sa snegom.

Maksimalna temperatura biće između 5 i 10 stepeni. U košavskom području duvaće veoma jak jugoistočni vetar sa olujnim udarima.

U večernjim satima dolazi do jačeg zahlađenja, pa se tokom noći ka utorku i u utorak ujutru očekuje susnežica i sneg i u nižim predelima Srbije, uz mogućnost formiranja snežnog pokrivača. Tokom utorka biće veoma hladno i vetrovito, temperatura tek koji stepen iznad nule.

Od srede se očekuje osetno toplije vreme. Maksimalna temperatura biće lokalno i preko 15 stepeni.

Kurir.rs/Telegraf

