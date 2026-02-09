Slušaj vest

Kako je ranije objasnio epidemiolog Zoran Radovanović, bolest se označava sa "x" jer se još uvek ne zna uzročnik.

Scenario bi bio sličan kao sa koronom, počelo bi od nepoznatog uzročnika, proširilo se na čoveka, a onda dalje na ostatak ljudske populacije i nastala bi pandemija sa velikim procentom smrtnosti!

"Najverovatnije će doći od životinje"

"Označavamo je za "x" jer ne znamo trenutno šta je. Ima nekoliko mogućih uzročnika, postoji opšti profil bolesti, ali ne i konkretan. Najverovatnije će doći iz životinjskog sveta. Da bi nastala pandemija, otpornost čoveka na tu bolest mora biti na nuli i onda bi nastao ršum. Ako imamo antitela, imunitet i vakcine onda pandemije nema", navodi on.

Foto: Thomas Banneyer / AFP / Profimedia

Bolest x može biti i ptičiji grip

Da bi došlo do pandemije mora da postoji novi uzročnik koji nam je do tada bio nepoznat i u tom slučaju sledi masovno oboljevanje.

"Ipak, postoji i nekoliko kandidata koji mogu da uzrokuju bolest "x", a da smo već za njih čuli, samo da se pojave u drugoj varijanti. Na primer, to može biti i ptičiji grip, iako je kod njega olakšavajuća okolnost to što se teško prenosi na čoveka, ali ukoliko se pojavi nova varijanta prenos može postati lakši", navodi epidemiolog.

Kako dodaje, ukoliko dođe do toga da se ptičiji grip lako prenosi sa životinje na čoveka smrtnost se povećava na 50 odsto.

"Ako dođe do toga da mutira i prenosi se sa čoveka na čoveka tu odmah nastaje pandemija", navodi dr Radovanović.

"Neizvesnost je velika jer ne znamo šta može biti uzročnik. Kada i od čega će nastati - to će biti iznenađenje. Zbog toga moramo biti na oprezu, moramo imati rezerve maski, opreme, vakcina... Najveća pretnja čovečanstvu je virus, a ne nuklearni rat ili meteor", zaključuje naš sagovornik i napominje da trenutno mesta panici nema.

Epidemiolog Zoran Radovanović o nepoznatom uzročniku bolesti x Foto: Kurir Televizija

Upozorenje SZO

Generalni direktor SZO istakao je još početnom prošle 2024. godine važnost pripreme za, kako je nazvao, "bolest X", izrazivši nadu da će zemlje do maja ove godine postići sporazum o pandemiji kako bi se pozabavile ovim "zajedničkim neprijateljem".

- Sporazum o pandemiji može ujediniti sva iskustva sa svim izazovima s kojima smo se suočili, kao i sva rešenja - rekao je Gebrejesus na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, prenela je Anadolija.

Naveo je da postoje nepoznate stvari koje se mogu dogoditi i da je sve što se dešava "pitanje kada, ne ako".

- Ne bi trebalo da se suočimo sa stvarima nepripremljeni, možemo se pripremiti i za neke nepoznate stvari - rekao je Gebrejesus na panel diskusiji pod nazivom "Priprema za bolest X".