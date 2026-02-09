Slušaj vest

Tokom grejne sezone mnogi se susreću sa istim problemom: termostat pokazuje da je temperatura u prostoru odgovarajuća, ali osećaj hladnoće ipak ostaje - naročito pri boravku uz spoljne zidove. Iako se najčešće misli da je uzrok u temperaturi vazduha, stručnjaci upozoravaju da je problem često u hladnim zidovima.

Zbog toga se u poslednje vreme, naročito prilikom renovacija stanova i kuća, sve češće pominju grejne lajsni, poznato i kao soklovno ili perimetralno grejanje. Reč je o sistemu koji obećava veći komfor u prostoru, bez razbijanja podova i obimnih građevinskih radova.

Šta je grejanje lajsni i kako funkcioniše

Za razliku od klasičnih sistema grejanja koji se oslanjaju na jedan snažan izvor toplote, poput radijatora ili podnog grejanja, grejne lajsne raspoređuju toplotu duž oboda prostorije, tik uz zidove, na mestu gde se inače nalazi završna lajsna.

U same lajsne ugrađuju se tanki moduli sa toplovodnim cevima ili električnim grejačima, koji zagrevaju zidove po celom obodu prostorije. Toplota se potom ravnomerno podiže uz zidove i formira takozvanu "toplu zavesu" vazduha. Rezultat ovakvog sistema su topliji zidovi, manje hladnih zona i znatno prijatniji boravak u prostoru.

Zamena za podno grejanje su grejne lajsni Foto: Shutterostock

Zašto je hladno i kada je temperatura "u granicama normale"

Stručnjaci objašnjavaju da osećaj toplote ne zavisi isključivo od temperature vazduha, već od takozvane operativne temperature - kombinacije temperature vazduha i temperature okolnih površina, poput zidova, poda i plafona.

Ako su zidovi hladni, telo gubi toplotu zračenjem, čak i kada termostat pokazuje 22 stepena. Upravo zato prostor često deluje neugodno, posebno u blizini spoljnih zidova.

Grejanje lajsni direktno utiče na ovaj problem jer zagrеvа zidove, čime raste i srednja radijaciona temperatura prostora. U praksi to znači da se prijatan osećaj može postići i pri 1 do 2 stepena nižoj temperaturi vazduha, što može doneti i dodatne energetske uštede.

Prednosti koje se primećuju odmah

Iskustva iz prakse ukazuju na nekoliko ključnih prednosti ovog sistema:

Topliji zidovi - manje hladnog zračenja i neprijatnog osećaja uz spoljne zidove

Manje kondenzacije i vlage - zagrejane površine smanjuju rizik od pojave buđi

Niža podešavanja termostata uz isti nivo komfora

Više slobodnog prostora - bez masivnih radijatora

Mirnije strujanje vazduha - manje podizanja prašine u odnosu na klasične sisteme

Postepena ugradnja - moguće je postavljanje sobu po sobu, bez podizanja svih podova

Kao važan detalj navodi se i raspored nameštaja. Soklovni sistemi zahtevaju minimalan razmak uz zid kako bi pravilno funkcionisali, pa guranje ormara ili komoda direktno uz lajsne može umanjiti efekat grejanja. Podno grejanje - komforno, ali često nepraktično u obnovama

Podno grejanje i dalje se smatra jednim od najudobnijih sistema grejanja, ali u postojećim stanovima često predstavlja veliki izazov. Ugradnja zahteva podizanje podova, menjanje slojeva, prilagođavanje vrata i pragova, dok svaka greška može značiti dodatne troškove i novo razbijanje.

Ugradnja podnog grejanja je zahtevna Foto: Printscreen/Youtube/Home Repair Tutor

Za mnoge koji renoviraju prostor u kojem već žive, takvi zahvati jednostavno nisu realna opcija. Upravo zbog toga raste interesovanje za sisteme koji obezbeđuju bolji osećaj toplote, ali bez velikih građevinskih intervencija. Grejne lajsne se tu nameću kao razumno rešenje između željenog komfora i realnih mogućnosti renovacije.

Rešenje za renovacije bez velikih zahvata

Iako ne pretenduje da u potpunosti zameni podno grejanje u svim situacijama, grejne lajsne u adaptacijama i obnovama nudi ono što je mnogima najvažnije - toplije zidove, ujednačeniju temperaturu i veći komfor, bez višemesečnih radova i potpunog raskopavanja stana.

U vreme kada se sve veći akcenat stavlja na energetsku efikasnost, zdravije stanovanje i pametna rešenja u renovacijama, ovaj sistem polako izlazi iz senke i postaje ozbiljna alternativa klasičnim načinima grejanja. Jer, u nekim slučajevima, toplota ne dolazi odozdo - već sa zidova.

