Saobraćaj u Srbiji odvija se po promenljivim uslovima vožnje, dok je ujutro u većini mesta niska oblačnost i magla koje smanjuju vidljivost na ispod 200 metara, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Nikud bez zimskih guma i lanaca: AMSS upozorava na maglu ali i da se vremenski uslovimogu začas promeniti uz sneg i poledicu
U brdsko planinskim predelima očekuje se sneg uz pad temperature, a tokom dana kiša će najpre preći u sneg na području Timočke i Negotinske Krajine, a kasnije, tokom noći, i u nižim predelima ostalih regiona.
AMSS savetuje upotrebu zimskih guma i odgovarajuću zimsku opremu, jer se vremenski uslovi na putevima mogu brzo promeniti, posebno uz maglu, sneg i poledicu.
Nema zadržavanja na naplatnim rampama i na graničnim prelazima za putnička vozila ali ih ima za kamione i šlepere.
Teretna vozila na graničnim prelazima Batrovci i Šid na izlazu iz zemlje čekaju po pet sati, dodao je AMSS.
