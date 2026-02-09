RHMZ IZDAO TRI HITNA UPOZORENJA, SNEG SE VRAĆA U SRBIJU: Pašće i do 15 centimetara, ali to nije jedini problem! Ovo je vremenska prognoza za naredne dane
Prvo upozorenje RHMZ se tiče Istočne Srbije i stvaranja snežnog pokrivača i poledice, i na snazi je do 11. februara.
- U nižim predelima Timočke i Negotinske Kraјine od večeras do srede uјutro stvaranje snežnog pokrivača visine od 5 do 15 cm, a na planinama lokalno i više uz poledicu. U ostalim kraјevima Srbiјe u istom periodu ponegde se prolazno može formirati manji snežni pokrivač - navodi RHMZ.
Drugo upozorenje je za područje Pomoravlja i Homolja na ledenu kišu.
- U јutarnjim, večernjim i noćnim satima u oblasti Pomoravlja i Homolja u utorak (10.02.) lokalno se očekuјe kiša koјa će se lediti na tlu - navodi RHMZ.
I treće upozorenje je na olujni vetar, i na snazi je danas i sutra.
- Na јugu Banata i u donjem Podunavlju danas posle podne, u toku noći i sutra (09. i 10.02.) udari košave dostizaće od 70 do 100 km/h, a na područјu Beograda oko 50 km/h. U sredu i četvrtak (11. i 12.02.) košava će nastaviti da duva nešto smanjenim intenzitetom (na јugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima od 60 do 85 km/h, a u Beogradu oko 40 km/h). Prestanak košave prognozira se u petak (13.02.) - navodi se na sajtu RHMZ.
Vremenska prognoza Marka Čubrila
Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom, objavio je takođe svoju prognozu na Fejsbuk profilu koju prenosimo u celosti. Čubrilo ističe da će narednih dana biti malo hladnije uz moguć sneg, a da će od srede temperature skočiti dok je od Sretenja moguće zahlađenje.
- Danas sa istoka Evrope dolazi do prodora manje količine hladnog vazduha koji bi ka nama stizao preko Vlaške nizije u Rumuniji. Tokom dana na jugu i jugoistoku regiona naoblačenje koje će doneti povremene padavine dok bi sneg bio moguć i u nižim predelima. Posle podne i tokom noći ka utorku snega bi trebalo biti na istoku Srbije i ponegde nad Vojvodinom. Ne očekuje se formiranje snežnog pokrivača višeg od dva do tri centimetara i to samo ponegde. Počeće da duva jaka, a na udare i olujna, hladna, košava. U ponedeljak već malo hladnije uz dnevne maksimume od nule na istoku Srbije do osam na zapadu Hrvatske, a najhladnije u toku noći ka utorku od oko -6 na istoku Srbije do oko dva na zapadu Hrvatske - navodi Čubrilo i dodaje:
- U utorak bi sneg tokom pre podneva uz smanjenje oblačnosti svugde trebao prestati te bi sredinom dana i posle podne ponegde bilo i sunčanih interala, dok bi hladna košava slabila i polako prelazila u toplu varujantu. U utorak dnevni maksimum od -1 na isotku Srbije do devet na zapad i jugozapadu Hrvatske. Od srede jačanje uticaja Atlantika uz naglo otopljenje, ali i dosta vlage koje će nam stizati sa jugozadapa te će povremeno biti naleta kiše. Počeće da duva južni vetar, jugo na Jadranu i topla košava u Srbiji. U sredu maksimumi od oko dva na istoku Srbije do čak oko 19 u fenskim delovim Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Prema njegovim rečima do petka će biti realtivno toplo vreme uz kišu povremeno, sa maksimalnim temperaturama od pet do 15 stepeni Celuzijusa.
- U petak je moguće nešto jače pogoršanje, moguć je i planinski sneg i manje zahlađenje dok bi vetar okrenuo na severozapadni smer. U petak maksimumi do oko četiri na sverozapadu do oko 17 na jugu regiona. Oko 15. se očekuje novo pogoršanje vremena, ali za sada je sneg izvestan samo preko 700 metara nadmorske visine jer u većini sinoptičkih postavki nema dovoljno hladnog vazduha. Trenutno je izuzetak samo AIFS model (veštačka intreligencija) koje daje opciju jačeg zahlađenja i moguće pojave snega i u nizijama. Posle kratkotrajnog naleta zime od srede ponovo februrasko proleće - napisao je Čubrilo i podsetio da su izneti podaci i procene rezultat njegove obrade i tumačenja numeričkih modela i da je za zvanične informacije potrebno pratiti državne prognostičke zavode.