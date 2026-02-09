Slušaj vest

Prvo upozorenje RHMZ se tiče Istočne Srbije i stvaranja snežnog pokrivača i poledice, i na snazi je do 11. februara.

- U nižim predelima Timočke i Negotinske Kraјine od večeras do srede uјutro stvaranje snežnog pokrivača visine od 5 do 15 cm, a na planinama lokalno i više uz poledicu. U ostalim kraјevima Srbiјe u istom periodu ponegde se prolazno može formirati manji snežni pokrivač - navodi RHMZ.

Drugo upozorenje je za područje Pomoravlja i Homolja na ledenu kišu.

- U јutarnjim, večernjim i noćnim satima u oblasti Pomoravlja i Homolja u utorak (10.02.) lokalno se očekuјe kiša koјa će se lediti na tlu - navodi RHMZ.

I treće upozorenje je na olujni vetar, i na snazi je danas i sutra.

- Na јugu Banata i u donjem Podunavlju danas posle podne, u toku noći i sutra (09. i 10.02.) udari košave dostizaće od 70 do 100 km/h, a na područјu Beograda oko 50 km/h. U sredu i četvrtak (11. i 12.02.) košava će nastaviti da duva nešto smanjenim intenzitetom (na јugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima od 60 do 85 km/h, a u Beogradu oko 40 km/h). Prestanak košave prognozira se u petak (13.02.) - navodi se na sajtu RHMZ.

Vremenska prognoza Marka Čubrila

Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom, objavio je takođe svoju prognozu na Fejsbuk profilu koju prenosimo u celosti. Čubrilo ističe da će narednih dana biti malo hladnije uz moguć sneg, a da će od srede temperature skočiti dok je od Sretenja moguće zahlađenje.

- Danas sa istoka Evrope dolazi do prodora manje količine hladnog vazduha koji bi ka nama stizao preko Vlaške nizije u Rumuniji. Tokom dana na jugu i jugoistoku regiona naoblačenje koje će doneti povremene padavine dok bi sneg bio moguć i u nižim predelima. Posle podne i tokom noći ka utorku snega bi trebalo biti na istoku Srbije i ponegde nad Vojvodinom. Ne očekuje se formiranje snežnog pokrivača višeg od dva do tri centimetara i to samo ponegde. Počeće da duva jaka, a na udare i olujna, hladna, košava. U ponedeljak već malo hladnije uz dnevne maksimume od nule na istoku Srbije do osam na zapadu Hrvatske, a najhladnije u toku noći ka utorku od oko -6 na istoku Srbije do oko dva na zapadu Hrvatske - navodi Čubrilo i dodaje:

- U utorak bi sneg tokom pre podneva uz smanjenje oblačnosti svugde trebao prestati te bi sredinom dana i posle podne ponegde bilo i sunčanih interala, dok bi hladna košava slabila i polako prelazila u toplu varujantu. U utorak dnevni maksimum od -1 na isotku Srbije do devet na zapad i jugozapadu Hrvatske. Od srede jačanje uticaja Atlantika uz naglo otopljenje, ali i dosta vlage koje će nam stizati sa jugozadapa te će povremeno biti naleta kiše. Počeće da duva južni vetar, jugo na Jadranu i topla košava u Srbiji. U sredu maksimumi od oko dva na istoku Srbije do čak oko 19 u fenskim delovim Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Prema njegovim rečima do petka će biti realtivno toplo vreme uz kišu povremeno, sa maksimalnim temperaturama od pet do 15 stepeni Celuzijusa.