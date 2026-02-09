Slušaj vest

Na mestu gde se tirkizno more Mediterana susreće sa moćnim obroncima planine Taurus, smešten je Kemer, jedno od najlepših letovališta turske rivijere. Ovaj region poznat je po borovim šumama koje se spuštaju do obale, prijatnoj klimi, ali i bogatoj istoriji i prirodnim znamenitostima.

U neposrednoj blizini nalaze se antički gradovi Faselis i Olimpos, slikovite uvale idealne za izlete brodom, kao i planinske staze sa kojih se pružaju spektakularni pogledi na obalu. Kemer je destinacija koja podjednako privlači ljubitelje prirode, kulture i opuštenog mediteranskog ritma.

Foto: Promo

U ovom skladnom ambijentu, okružen zelenilom i morem, smešten je Dosinia Luxury Resort 5★ , hotel koji predstavlja idealan izbor za goste u potrazi za mirnim i udobnim odmorom uz visok nivo usluge. Otvoren 2017. godine, hotel se prostire na površini od oko 30.000 m² i raspolaže sa 450 moderno opremljenih smeštajnih jedinica, kao i sa više restorana i barova koji doprinose opuštenoj, ali kvalitetnoj atmosferi boravka.

Hotel ima sopstvenu peščano-šljunkovitu plažu, od koje ga deli ulica i dok, dok su korišćenje ležaljki, suncobrana i peškira na plaži gostima dostupni bez doplate. Plaža i more pružaju idealne uslove za opuštanje, ali i za različite sportove na vodi.

Foto: Promo

Smeštajne jedinice su prostrane i funkcionalno uređene, sa balkonom, klima-uređajem, TV-om sa satelitskim kanalima, Wi-Fi internetom, sefom koji se ne doplaćuje, mini-barom koji se svakodnevno dopunjuje vodom i bezalkoholnim pićima, ketlerom i kupatilom sa fenom, čime su zadovoljene potrebe različitih profila gostiju.

Hotel nudi uslugu Ultra All Inclusive, koja obuhvata doručak, kasni doručak, užine, ručak, kolače, sladoled i večeru na bazi samoposluživanja, uz izbor više jela prema hotelskim pravilima.

Foto: Promo

Pored glavnog restorana, hotel raspolaže i sa dva à la carte restorana (steakhouse i seafood), koji rade uz doplatu i obaveznu prethodnu rezervaciju, šest dana u nedelji, uz minimum od deset prijavljenih osoba, kao i sa više barova raspoređenih u okviru kompleksa.

Hotel nudi bogat izbor sadržaja za aktivan i porodični odmor – aquapark, otvorene bazene, zatvoreni bazen za odrasle i poseban zatvoreni bazen za decu, fitness centar, aerobik, odbojku na plaži, stoni tenis, pikado, amfiteatar, animacioni program i sportove na vodi.

Foto: Promo

Najmlađim gostima namenjen je mini klub za decu uzrasta od 4 do 12 godina, smešten na prostoru od oko 300 m², sa dečijim bazenom, igralištem i organizovanim animacijama, dok je na zahtev moguće obezbediti i dečiji krevetac.

U okviru spa & wellness centra gostima su na raspolaganju sauna, tursko kupatilo, parno kupatilo i fitness, pružajući dodatne mogućnosti za opuštanje i regeneraciju tokom boravka.

Foto: Promo

Dosinia Luxury Resort 5★ predstavlja pouzdan izbor za miran i komforan odmor u Kemeru, uz bogat izbor sadržaja za porodice i parove, kvalitetnu uslugu i prirodno okruženje koje poziva na potpuno opuštanje.

U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski paket aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izboru hotela, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije.

Foto: Promo

Širok izbor hotela i termina putovanja dostupan je na zvaničnom sajtu agencije, gde je u nekoliko jednostavnih koraka moguće brzo i lako izvršiti online rezervaciju. Za sva dodatna pitanja i savete, putnicima je na raspolaganju call centar na broj 011 655 78 00.

Promo