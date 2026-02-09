Dragutin Matić, čuveni srpski izviđač sa Drine, “Oko sokolovo” i čovek sa najpoznatije fotografije iz Prvog svetskog rata

Istorija srpskog naroda ispisana je krvlju i neverovatnim podvizima, ali priča o Miloju J. Nikoliću, zemljoradniku iz Ljubovije, prevazilazi čak i najsmelije filmske scenarije.

Dok su se na Bregalnici lomila koplja, ovaj hrabri redov nije štedeo sebe na bojnom polju, ali je njegovo najveće junaštvo usledilo tek u bolničkoj postelji. Kada je čuo da jedan oficir gubi bitku za život i da mu je potrebna koža za presađivanje, Miloje nije oklevao.

Njegove reči: "Odsecite od mene šta treba, samo mu spasite život", odjekuju i danas kao podsećanje na to kakvi su ljudi kovali slobodu naše zemlje.

Istorija srpskog naroda ispisana je krvlju i neverovatnim podvizima. Foto: Printscreen

Priča o njemu objavljena je u knjizi Milorada Radojčića "Besmrtni ratnici valjevskog kraja u ratovima 1912-1918", a preneta na Fejsbuk stranici "Zanimljiva istorija i geografija":

"Nikolić J. Miloje, zemljoradnik i redov (Leović, Ljubovija, 1890 - Leović, 20. V 1931). Kao pripadnik II čete IV bataljona V pešadijskog puka Drinske divizije I poziva, u borbi na Bregalnici, u Srpsko- turskom ratu, zadobio je pet rana pri udaru prsa u prsa i šestu ranu bajonetom.

Zbog toga je upućen u IV rezervnu bolnicu u Beograd na lečenje i dalji oporavak.

Tokom ležanja u bolnici saznao je da je artiljerijski kapetan Radivoje Radosavljević ranjen, tako da mu je metak odneo svo meso sa unutrašnje strane butine leve noge.

Jedini način da se spase bio je da se presadi parče tuđe sveže kože. Setivši se značaja i uloge svojih vojnih starešina u teškim ratnim trenucima, kada su nada i oči potčinjenih bile upravljene na njih, odlučio je da počini još veće junaštvo.

Iz poštovanja prema ranjenome, Nikolić je ponudio da se od njega uzme deo tela i kože i da ranjenom oficiru iz druge jedinice rekavši:

"Odsecite od mene ono što je kapetanu potrebno da preživi, uz uslov da mi se ime ne objavljuje."

Ubrzo to je i urađeno, pa su oba ranjenika spašena.

Saznavši za taj visoko humani gest ranjenog borca, NjV Kralj 26. jula 1913. godine odlikovao je Nikolića Ordenom Karađorđeve zvezde IV stepena, a Ministarstvo vojno nagradilo ga je sa 1.000 dinara.

Tim povodom, general Miloš Božinović, ministar vojni i počasni ađutant NjV Kralja, objavio je saopštenje koje počinje rečima:

"Junaci. Sa radošću i najvećim zadovoljstvom saopštavam ovaj jedinstven primer požrtvovanja viteškog vam druga Miloja, čije grudi sad krasi Karađorđeva zvezda. S tim u vezi dosta se pisalo o tom njegovom delu, a zajednički zaključak je bio - dok je Srbiji takvih oficira i takvih vojnika neće ona nikad zadrhtati pred neprijateljem, ma koliki on bio!"

Zahvaljujući tome, Miloje je postao prvi srpski vojnik koji je odlikovan Ordenom Karađorđeve zvezde sa mačevima IV stepena.