Slušaj vest

Postoje zločini za koje reči utehe ne postoje, a kazna zemaljskih sudova deluje kao uvreda.

Prošle su 33 godine od krvavog pira u selu Ratkovići kod Srebrenice, gde je muslimanska vojska ostavila iza sebe samo pepeo i krike.

Slika majke Dobrine Prodanović, koja u rukama drži lobanju svog sina Živana i prepoznaje ga samo po jednom popravljenom zubu, postala je simbol srpskog stradanja koje svet predugo ignoriše.

Slika Dobrine Prodanović kako drži lobanju postala je simbol srpskog stradanja. Foto: Printscreen/Youtube, Profimedia

Ova priča, objavljena na Fejsbuk stranici "Pravoslavni manastiri i crkve", govori o danu kada su komšije pogazile reč, o majci koja je "umrla" decenijama pre nego što su je sahranili, i o zverstvima koja ni tri decenije kasnije nemaju adekvatan sudski epilog.

"U tom napadu je svirepo ubijeno 24 meštanina srpske nacionalnosti, a selo je spaljeno do temelja. Muslimanski vojnici, pripadnici tzv. Armije BiH iz Srebrenice izvršili su 21. juna 1992. strahovit napad i počinili težak ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

Prema podacima nevladinih organizacija, svi ubijeni su masakrirani u svojim kućama.

Božo Pavlović je svedočio:

"Mog oca Milovana ubili su na kućnom pragu, Dušanku Stanojević su silovali preteći da će joj ubiti dete u kolevci. I ubili su joj tog sina, a nju živu zapalili. U svojoj kući spaljen je i Ljubiša Gajić, a ubijene su Radosava Đurić, Desanka Pavlović, Borka Marković, Zora Prodanović i njezin sinovac Živan. Ukupno 24 meštana tog sela."

Naser Orić Foto: Profimedia

Muslimani iz Poznanovića su na samom početku rata obećali meštanima Ratkovića da će ih čuvati i štititi i braniti ako bude bilo sukoba... Međutim, nije bilo tako.

Milivoje Ivanišević u "Hronici našeg groblja" navodi i da su zlostavljali staricu Desanku Stanojević (72) da bi je potom živu zapalili u njenoj porodičnoj kući.

Na kućnom pragu streljani su i mučki ubijeni Radoslava Đurić (62), Vidoje Rankić (65), Obren Bogićević (61), Vinka Maksimović (66), Cvijeta Milanović (73), Novka Pavlović (53), Zora Prodanović (81), Milovan Pavlović (73), Milan Jakovljevic (73)... Svi u godinama i bez oružja.

Izet osuđen na 10 godina za ubistvo Živanovo.

Živanovi posmrtni ostaci, tačnije samo lobanja, pršljen, tri rebra i leva lopatica su pronađeni u masovnoj grobnici.

Ubio ga je Izet Arifović, vojnik 28. divizije tzv. Armije BiH.

Izet je pred sudom BiH osuđen na 10 godina robije za ovaj ratni zločin a preminuo je 4. februara 2019. u teškim mukama.

Suad Smajlović je osuđen na godinu i dva meseca zbog toga što je pucanjem u tela mrtvih izvršio njihovo skrnavljenje, ali je oslobođen krivice da je učestvovao u ubistvima.

Fotografije Dobrile Prodanović, koja u rukama drži lobanju svog sina Živana, obišla je svet i objavljena je u mnogim domaćim i stranim medijima.

Mladog Živana najpre su zarobili muslimanski vojnici pod komandom Nasera Orića, koji su ga dugo i okrutno mučili, zlostavljali i tukli da bi ga na kraju brutalno ubili.

Dobrila je svog sina prepoznala po zubima a o svojoj tragediji je svedočila i u filmu "Zločin bez kazne - Stradanje Srba u Srednjem Podrinju".

Dobrina je sina prepoznala po zubu i po odelu. Foto: Printscreen/Youtube

- Ja sam mog sina poznala po zubu, on je tri, četiri puta pravio plombu na tom mestu i tako sam ga poznala. I poznala sam njegovo odelo, eto tako... - ispričala je majka Dobrina 2016:

- Uzela sam njegovu lobanju u šake i cvilela sve dok glas nisam izgubila, a oči mi pobelele. Presudili su mi tog dana, ja sam u grobu već 23 godine.