- Moja Nina je bila zdrava beba. Svaki dan sam je grlila i ljubila, jer sam verovala da će brzo porasti, a ne da će doći dan kada je više nikada neću videti. Prošlo su meseci, evo već duže preživljavam bez Nine nego što sam živela sa njom. I svaki dan tražim istinu i odgovornost - priča Ninina mama, Marija Rakić.

Dan kada je preminula kćerka Marija ne može da zaboravi:

- Tog dana smo je dva puta vodili kod lekara. Tokom drugog dolaska, oko 21 čas, lekarku smo čekali par sati samo da pregleda bebu koje je u međuvremenu počela i da povraća i stanje joj je bilo sve gore. Na naše molbe da odmah krenu za Beograd, osoblje bolnice satima nije reagovalo, sve do iza ponoći i nakon reanimacije. Nina je u bolnicu u Tiršovoj stigla tri sata iza ponoći bez znakova života.