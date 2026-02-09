Smrt bebe Nine i dalje misterija: Izveštaj stigao posle 7 meseci, roditelji ne veruju nalazima! Šta se zapravo desilo u bolnici?
Tek posle više od sedam meseci otkako je 25. juna 2025. noću, u vozilu Hitne pomoći tokom transporta iz bolnice "Stefan Visoki" za Beograd, preminula sedmomesečna Nina Rakić iz Smederevske Palanke, tužiocu u Smederevu stigao je izveštaj lekara veštaka, a roditelji svaki dan iščekuju vest ima li odgovornih za tragediju.
- Više javno tužilaštvo u predistražnom postupku pribavilo je celokupnu medicinsku dokumentaciju o lečenju deteta, kao i izveštaj o vanrednoj stručnoj kontroli rada Opšte bolnice "Stefan Visoki" u Smederevskoj Palanci.
Po nalogu tužilaštva, dostavljeni su nalazi obdukcije koju je obavio Institut za sudsku medicinu u Beogradu, kao i medicinsko veštačenje, koje je takođe povereno Institutu za sudsku medicinu u Beogradu, rečeno je u smederevskom tužilaštvu.
U tužilaštvu kažu da u ovoj fazi postupka ne mogu da iznose druge informacije. Navode da će javnost biti obaveštena nakon što budu izvršene sve neophodne provere, "uz puno poštovanje osetljivosti slučaja i uz maksimalnu zaštitu privatnosti porodice preminulog deteta".
Porodica, međutim, sumnja u postupak veštačenja uzroka smrti devojčice koju su tog kobnog dana, kada je preminula, zbog visoke temperature, u dva navrata vodili kod lekara.
- Kao majka ne mogu da prihvatim da zdravo dete tek tako umre bez potpunog i nepristrasnog ispitivanja svih okolnosti. Veštačenje je, prema mojim saznanjima, u predistražnom postupku rađeno isključivo na osnovu medicinske dokumentacije, bez izjave roditelja. Zbog toga sam podnela i pisanu žalbu, uz molbu nadležnim institucijama da pokrenu istragu i ispitaju sve okolnosti Ninine smrti - navodi Marija Rakić.
- Moja Nina je bila zdrava beba. Svaki dan sam je grlila i ljubila, jer sam verovala da će brzo porasti, a ne da će doći dan kada je više nikada neću videti. Prošlo su meseci, evo već duže preživljavam bez Nine nego što sam živela sa njom. I svaki dan tražim istinu i odgovornost - priča Ninina mama, Marija Rakić.
Dan kada je preminula kćerka Marija ne može da zaboravi:
- Tog dana smo je dva puta vodili kod lekara. Tokom drugog dolaska, oko 21 čas, lekarku smo čekali par sati samo da pregleda bebu koje je u međuvremenu počela i da povraća i stanje joj je bilo sve gore. Na naše molbe da odmah krenu za Beograd, osoblje bolnice satima nije reagovalo, sve do iza ponoći i nakon reanimacije. Nina je u bolnicu u Tiršovoj stigla tri sata iza ponoći bez znakova života.
Još se ne zna ni šta je pokazao vanredni inspekcijski nadzor Ministarstva zdravlja u bolnici u Smederevskoj Palanci, obavljen odmah nakon smrti bebe. Bolnica kaže da je o svemu obavešteno tužilaštvo.
Pokrenuta je i onlajn peticija kojom se traži hitno pokretanje disciplinskog postupka protiv dežurne doktorke i medicinskog osoblja koji su te noći bili u službi Dečjeg odeljenja Opšte bolnice "Stefan Visoki" u Smederevskoj Palanci.
Peticijom se traži ispitivanje postupaka i eventualnih propusta u zbrinjavanju deteta, kao i eventualno kašnjenje u njegovom hitnom upućivanju u nadležnu ustanovu. Do sada, peticiju je potpisalo 3.000 ljudi.
