Ana Nešić iz Jagodine je mesec dana nakon preloma skočnog zglobapreminula u bolnici, njena smrt je otvorila ozbiljna pitanja o postupanju zdravstenih ustanova, odgovornosti lekara kao i o funkcionisanju sistema kontrole.

Njen suprug tvrdi da se u lečenju njegove supruge desio niz propusta, od dijagnostike i terapije do postupanja u kritičnim trenucima. On je podneo krivične prijave protiv više lekara i diektora ustanove, uključena je zdravstvena inspekcija i postupci su i dalje u toku.

Ana je Imala je 39 godina, bila je potpuno zdrava žena i majka dvoje dece.

Bojan se oglasio za Kurir televiziju i pokušao hronološki da objasni sva dešavanja do sada.

- Ona se povredila 13. aprila u noćnim satima, veoma banalno, saplela se na šaht ispred kuće, bolela je noga pa sam je odvezao lekaru. Bilo je oko 9 sati uveče, javljamo se na hitnu pomoć, sa hitne nas šalju na urgentnu, sa urgentne ka dežurnom ortopedu. Čekali smo i zatim je urađen RTG, konstatovan je prelom i dobila je određenu terapiju za koju će se kasnije ispostaviti da nije bila adekvatna. Ta terapija je obuhvatala aspirin i neke suplemente. Naredna kontrola je bila zakazana za 23 - rekao je za Redakciju.

Njen suprug je vidno potrešen sećanjima pričao dalji splet događaja..

- 23. Aprila smo se javili na tu kontrolu i skinuli smo gips na našu inicijativu. Mobilizacija je bila štećena i Anina noga je bila vidno modra i bolela je. Mi smo mislili da to tako mora, ortoped je samo na brzinu pogledao, nije naložio RTG snimak već je konstatovao da ima terapiju i zakazao kontrolu za 7. maj. Tada ujutru dolazimo, ja joj pomažem da dođe do ortopedije, penjemo se stepenicama i njoj je bilo loše. Samo je rekla "muka mi je" i pala - priseća se Bojan.

Rekao je da mu je teško da se uopšte priseća tog 7. maja zbog svega.

Samo 2 sata nakon ulaska u bolnicu biće proglašena mrtvom

Kako kaže, za njega nakon toga kreće agonija.

- Nekih dva sata kasnije nju će proglasiti mrtvom - rekao je

Još uvek mu je teško da shvati šta se sve dogodilo.

- Ja tog dana nisam ništa razumeo, nakon svega ja tu vidim čitav niz propusta. Bili smo na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite, ne znam uopšte zašto je neko pacijenta odlučio da prebaci na primarni nivo zašite. Da ga iz zdravstene ustanove bolnica vrati na hitnu pomoć umesto da ga odvedu na urgentnu medicinu - dodao je.

Tvrdi da je postojao niz propusta i pogrešnih odluka od strane medicinskog osoblja.

- Ja tu vidim nečinjene od strane kompletne smene lekara sa ortopedije i hirurgije koji su tu trebali da pruže pomoć pacijentu, tako da ću u najnovijoj dopuni krivične prijave da tražim njihovu odgovornost. Niko od njih nije izašao iz ordinacije da pomogne pacijentu kome se slošilo i koji je bio u očigledno teškom stanju - Bojan je objasnio.

Kako kaže kada je Ana bila odvedena u hitnu pomoć, lekar je postavljao banalna pitanja i gubio vreme dok je Ani bilo sve gore.

- Ani se iznenada sloši i mene izbacuju iz ordinacije. Posle nekog vremena je vode na urgentnu medicinu i tamo je umrla. Meni je rečeno da je uzrok smrti bio plućna embolija odnosno tromb u plućima i tog lekara sa urgentne medicine poznajem iz detinjstva, i ako mi je bilo jako teško ja sam mu verovao i ja sam bio pomiren sa sudbinom - rekao je Bojan.

Lekari su pokušali da sakriju njihovu grešku

Nekih 20 dana nakon svega on uzima da lista Aninu dokumentaciju koja mu je data tog dana.

Ipak u zvaničnoj dokumentaciji kao uzrok smrti je stajalo "dispneja" odnosno prestanak disanja.

- Do mene stižu informacije o krivici ortopeda, da su često pravili takve greške i da je to pokušaj zataškavanja - dodao je.

Ponuđena mu je obdukcija, ali, kako kaže, u tom stanju nije znao ni gde se nalazi.

Ana je sahranjena 9. maja.

Bojan je pokušao da identifikuje propuste i sam je napisao krivičnu prijavu protiv nn lica. 3. Juna je podneo tu prijavu i od tada kreće njegova pravna borba. Zatražio je unutrašnju kontrolu bolnice i doma zdravlja, kao i kompletnu medicinsku dokumentaciju. Istovremeno se obratio i RFZO, tražeći spisak medicinskih sredstava i usluga koje su, prema evidenciji Fonda, utrošene tokom Aninog lečenja. Kako kaže uradio je puno toga i još uvek istražuje propuste.

