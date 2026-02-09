Slušaj vest

Josip Broz Tito, doživotni predsednik nekadašnje Jugoslavije, i danas izaziva podeljena mišljenja širom Hrvatske. Za jedne je bio harizmatični lider koji je obezbedio stabilnost, razvoj i međunarodni ugled zemlje, dok ga drugi smatraju simbolom autoritarnog režima i gušenja političkih sloboda. Bez obzira na različita mišljenja, ostaje činjenica da je Tito obeležio istoriju ovih prostora.

Njegov uticaj je i danas vidljiv – od rasprava o njegovoj ulozi u istoriji do spomenika i ulica koje nose njegovo ime.

Upravo je jedan spomenik Titu privukao pažnju nakon što ga je korisnik Redita objavio na popularnoj platformi.

„Mali čin“

Spomenik se nalazi u centru meksičke prestonice, na malom trgu u aveniji Paseo de la Reforma, najdužoj i najprestižnijoj ulici u gradu. Podigao ga je Luis Ečeverija, predsednik Meksika od 1970. do 1976. godine, koji je Jugoslaviju i Josipa Broza smatrao velikim prijateljima nesvrstanih zemalja. Ečeverija je želeo da nasledi Tita na čelu Pokreta nesvrstanih, zbog čega je odlučio da podigne spomenik impozantnih razmera, smešten na aveniji koja je domaćin najpoznatijim meksičkim spomenicima, poput grandioznog Anđela nezavisnosti, podignutog u čast boraca za oslobođenje od španske dominacije, spomenika boginji lova Dijani i modernog spomenika Konjiću s krilima.

Kanadski Hrvat Željko Zidarić je pre desetak godina na ovaj kip postavio natpis na engleskom i španskom jeziku na kojem je pisalo: „Jugoslovenski koljač, 800.000+ ubijenih, srušite ovaj spomenik“.

"Ovo je mali čin jedne osobe. Kada bi tako nešto uradilo 100 ili 1.000 ljudi, onda bi to tek imalo političku snagu“, rekao je tada Zidarić.

"Vampir je u top 6 svetskih megaubica“

"Da, 800.000. Zločini su počinjeni pod njegovim vođstvom i politikom, ali većina istoričara slaže se da su realne brojke između 100.000 i 200.000, što je, naravno, i dalje previše. A ovih ‘800 hiljada’ slično je onome što Srbi tvrde za Jasenovac – da je tamo ubijeno 800.000 Srba. Slična situacija: zločini su počinjeni, ali su same brojke preuveličane“, poručuje jedan korisnik Redita.

"Šredingerov Tito. Istovremeno je bio ustaša, komunista, četnik, sovjetski špijun i saradnik Zapada. U Hrvatskoj je rušio katoličke crkve, a pomagao pravoslavce; u Srbiji je rušio pravoslavne crkve, a pomagao katolike. Bio je toliko moćan da je sve nadzirao, osim odlazaka na mise i svetkovine. Borio se protiv Katoličke crkve toliko odlučno da je bio jedini iz Istočnog bloka koji je održavao bliske odnose s Vatikanom, pa čak i sa sopstvenim ambasadorima. Protiv Pravoslavne crkve borio se još odlučnije – finansirao je izgradnju gotovo najvećeg pravoslavnog hrama na svetu, usred glavnog grada. Zaista kontroverzna ličnost…“, piše drugi komentator.

"Bio Srbin, Crnogorac, Hrvat ili Bošnjak, vampir je u top 6 svetskih megaubica. A svi koji ga brane imali su privilegije i stanove od istog – tako to ide kod ljudi: brane sistem koji im je odgovarao i od kojeg su profitirali“, zaključuje jedan korisnik Redita, najavljujući očekivano burnu raspravu.