Slušaj vest

Mnogi potrošači u Beogradu neprijatno su iznenađeni cenama pojedinih vrsta povrća na prestoničkim pijacama.

Na društvenim mrežama pokrenula se polemika oko trenutnih iznosa među kojima se spominju rekorderi - kilogram tikvica koji "stoji" do čak 800 dinara, crvena paprika 700, a krompir i do 180 dinara. 

Podaci JKP "Beogradske pijace" za prvu nedelju februara pokazuju velike razlike u cenama te se tako krompir na jednoj pijaci može pazariti za 50 dinara, a za čak 200 na drugoj.Pasulj negde košta 300, a u skupljoj varijanti ide i do 1.000 dinara po kilogramu.

Najveće oscilacije primetne su upravo kod pasulja, a slična situacija je i sa belim lukom, koji se prodaje od 700 do 1.500 dinara, što ga svrstava među najskuplje artikle na pijacama.

Kada je reč o povrću koje se svakodnevno kupuje, razlike su takođe upadljive. Kupus košta od 50 do 150 dinara, dok se paradajz prodaje u rasponu od 150 do čak 800 dinara po kilogramu. Paprika je među skupljima i ide od 100 do 700 dinara, u zavisnosti od sorte i pijace.

Novi Sad pijaca
Skupo i voće Foto: Tijana Majkić

Cene voća

Ništa manje ne variraju ni cene voća. Jabuke se prodaju od 70 do 350 dinara, dok su banane uglavnom između 150 i 300 dinara. Limun košta od 180 do 400 dinara, a očišćeni orasi dostižu i 1.500 dinara po kilogramu.

Stručnjaci ističu da na ovakve razlike utiču lokacija pijace, kupovna moć građana, troškovi zakupa tezgi, ali i poreklo robe. Savetuju se potrošači da pažljivo porede cena pre kupovine i na taj način uštede.

Detaljni cenovnik voća i povrća

  • Krompir - 50-200
  • Pasulj - 300-1.000
  • Kupus - 50-150
  • Karfiol - 100-500
  • Tikvice - 100-800
  • Crni luk - 50-300
  • Beli luk - 700-1.500
  • Paradajz - 150-800
  • Krastavac - 100-700
  • Paprika - 100-700
  • Zelena salata - 60 - 200
  • Jabuka - 70-350
  • Banana - 150-300
  • Limun - 180-400
  • Orasi (očišćeni) - 800-1.500
  • Beogradske pijace
Ne propustiteDruštvo"Kako ih, bre, nije sramota" Otkrivena nova prevara na pijacama: Isto se dešava i u marketima - "Tako rade i kada se kupuju jagode, užas"
Čovek na pijaci
NovčanikJabuke i do 400 dinara kilogram, krompir 150, a pasulj i do 1.700! Cene voća i povrća variraju na pijacama u Novom Pazaru
pijaca
SrbijaŠOK NA PIJACI U VRNJAČKOJ BANJI, STIGLA VOĆKA KOJOJ VREME NIJE! Original paraćinska, otkud to?! Kupci zatečeni, a evo i pošto je (VIDEO)
Screenshot 2026-01-28 123028.jpg
BeogradOVAKO ĆE IZGLEDATI ŠPANSKA PIJACA U BEOGRADU NA VODI: Prošetate, obavite, kupite i sednete na ručak pod staklenim krovom s pogledom na grad (FOTO)
španska pijaca Beograd na vodi

Ovo su cene voća na pijacama u Beogradu Izvor: Kurir televizija