Slušaj vest

Mnogi potrošači u Beogradu neprijatno su iznenađeni cenama pojedinih vrsta povrća na prestoničkim pijacama.

Na društvenim mrežama pokrenula se polemika oko trenutnih iznosa među kojima se spominju rekorderi - kilogram tikvica koji "stoji" do čak 800 dinara, crvena paprika 700, a krompir i do 180 dinara.

Podaci JKP "Beogradske pijace" za prvu nedelju februara pokazuju velike razlike u cenama te se tako krompir na jednoj pijaci može pazariti za 50 dinara, a za čak 200 na drugoj.Pasulj negde košta 300, a u skupljoj varijanti ide i do 1.000 dinara po kilogramu.

Najveće oscilacije primetne su upravo kod pasulja, a slična situacija je i sa belim lukom, koji se prodaje od 700 do 1.500 dinara, što ga svrstava među najskuplje artikle na pijacama.

Kada je reč o povrću koje se svakodnevno kupuje, razlike su takođe upadljive. Kupus košta od 50 do 150 dinara, dok se paradajz prodaje u rasponu od 150 do čak 800 dinara po kilogramu. Paprika je među skupljima i ide od 100 do 700 dinara, u zavisnosti od sorte i pijace.

Skupo i voće Foto: Tijana Majkić

Cene voća

Ništa manje ne variraju ni cene voća. Jabuke se prodaju od 70 do 350 dinara, dok su banane uglavnom između 150 i 300 dinara. Limun košta od 180 do 400 dinara, a očišćeni orasi dostižu i 1.500 dinara po kilogramu.

Stručnjaci ističu da na ovakve razlike utiču lokacija pijace, kupovna moć građana, troškovi zakupa tezgi, ali i poreklo robe. Savetuju se potrošači da pažljivo porede cena pre kupovine i na taj način uštede.

Detaljni cenovnik voća i povrća Krompir - 50-200

Pasulj - 300-1.000

Kupus - 50-150

Karfiol - 100-500

Tikvice - 100-800

Crni luk - 50-300

Beli luk - 700-1.500

Paradajz - 150-800

Krastavac - 100-700

Paprika - 100-700

Zelena salata - 60 - 200

Jabuka - 70-350

Banana - 150-300

Limun - 180-400

Orasi (očišćeni) - 800-1.500

Beogradske pijace