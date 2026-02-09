Od svojih početaka u rimskom svetu do globalne popularnosti, naročito u SAD, pica je od 2017. godine upisana na UNESCO listu nematerijalne kulturne baštine. Danas je i dalje jedna od najkonzumiranijih namirnica na svetu, prenosi Euronews.com.

U italiji se Dan pice obeležava 17. januara, dok ga ostatak sveta proslavlja 9. februara.