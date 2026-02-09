Od Mađarice do Đavolice, svaki grad ima svog favorita: Evo koje pice Srbi najčešće naručuju i kada!
Ako postoji jelo koje u Srbiji bez mnogo razmišljanja rešava dilemu šta ćemo da jedemo, onda je to pica.
I dok picerije i restorani nude na hiljade različitih kombinacija i kreativnih naziva, stvarne navike pokazuju jasne obrasce i zanimljive lokalne razlike.
U susret Danu pice, koji se svake godine obeležava 9. februara, Wolt je analizirao objedinjene podatke o naručivanju pice tokom cele 2025. godine u 31 gradu i oblasti širom Srbije, kako bi se videlo koja pica dominira u kom gradu i kada se najčešće naručuje.
Rezultati potvrđuju da Srbija ima svog favorita, ali i da svaki grad ima jedinstven karakter kada je ukus u pitanju - od klasičnih recepata koji se naručuju širom zemlje, do lokalnih pica koje u pojedinim sredinama imaju gotovo kultni status.
Na menijima restorana u Srbiji tokom prošle godine pojavilo se više od 2.000 različitih naziva i stilova pice, od klasičnih italijanskih recepata do autentičnih kućnih kombinacija. Ipak, kada dođe trenutak da se naruči, većina građana bira provereno i poznato.
Bez izuzetka, u svakom analiziranom gradu, prvo mesto zauzima Capricciosa, uključujući i varijante poznate kao mešana ili kombinovana pica. Iza nje slede Margherita i Pepperoni, čime se formira jasan nacionalni "podijum" ukusa koji ostaje stabilan bez obzira na region.
Ista pica, različiti gradski karakteri
Iako Capricciosa dominira na nacionalnom nivou, podaci pokazuju da svaki deo Srbije ima sopstveni odnos prema pici.
Sever zemlje, posebno Novi Sad, Sombor i Kikinda, češće daju prostor lokalnim nazivima poput Mađarice, dok se upravo u tim sredinama primećuje i nešto veća zastupljenost vegetarijanskih i tuna pica, koje su u ostatku zemlje uglavnom sporedni likovi.
Subotica se, s druge strane, izdvaja po direktnosti - nazivi poput sa gljivama ili šunka nalaze se među najpopularnijima, bez potrebe za italijanskom terminologijom.
Jug Srbije pokazuje izraženiju potrebu za personalizacijom i jačim ukusima. Niš se izdvaja kao grad u kojem je sastavi sam pica drugi najčešći izbor, odmah iza Capricciose, dok u Vranju Diavola zauzima visoko drugo mesto, potvrđujući sklonost ka pikantnijim varijantama.
Centralna i zapadna Srbija neguju snažnu lojalnost kućnim receptima - u Čačku se visoko kotira Srbijana, u Boru Bybaj, a u Kruševcu San Giovanni, što pokazuje da lokalni identitet često ima prednost nad globalno poznatim nazivima.
Od svojih početaka u rimskom svetu do globalne popularnosti, naročito u SAD, pica je od 2017. godine upisana na UNESCO listu nematerijalne kulturne baštine. Danas je i dalje jedna od najkonzumiranijih namirnica na svetu, prenosi Euronews.com.
U italiji se Dan pice obeležava 17. januara, dok ga ostatak sveta proslavlja 9. februara.
Kada Srbija najčešće naručuje picu
Analiza vremena naručivanja pokazuje da je pica pre svega večernji ritual.U najvećem broju gradova vrhunac potražnje beleži se oko 21 čas, dok značajan deo gradova najviše porudžbina ima već u 20 časova. Postoje i izuzeci - u Vršcu se pica najčešće naručuje već sredinom popodneva, dok u Novom Pazaru i Lazarevcu dominira raniji večernji termin. Bez obzira na razlike, zajedničko je da pica ostaje simbol zajedničkog obroka, opuštanja i predaha - najčešće nakon radnog dana.
Podaci takođe razbijaju neke ustaljene mitove. Pica sa ananasom postoji na menijima, ali tokom 2025. nije uspela da uđe među Top 10 najpopularnijih ni u jednom gradu. Slično važi i za morske i vegetarijanske varijante, koje ostaju rezervisane za uske krugove obožavalaca.