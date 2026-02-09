Slušaj vest

U Srbiji se poslednjih godina primećuje zanimljiv društveni trend. Rođendani koji su nekada podrazumevali okupljanje u stanu, kafani ili restoranu,danas se sve češće sele u sale za svadbe.Trideseti, četrdeseti, pa čak i pedeseti rođendani organizuju se po obrascu velikih proslava uz luksuznu dekoraciju, bogatu ponudu hrane i pića i muziku uživo, često sa bendovima koji se ne razlikuju mnogo od onih na svadbama.

Ovakve proslave po obimu i atmosferi sve više brišu granicu između rođendana i svadbenog veselja. Sale su ukrašene balonima, cvetnim aranžmanima i svetlećim natpisima, stolovi su postavljeni po protokolu, a slavljenici neretko imaju i poseban ulazak, tortu na više spratova i profesionalnog fotografa. Čitav događaj osmišljen je tako da ostavi utisak velikog dana, ne samo za slavljenika, već i za goste.

Razlozi za ovakav trend su višeslojni. S jedne strane, u pitanju je potreba da se važni životni jubileji obeleže na način koji će se pamtiti. Okrugli rođendani sve češće se doživljavaju kao lične prekretnice, potvrda uspeha, stabilnosti ili novog životnog poglavlja. S druge strane, društvene mreže dodatno podstiču potrebu za spektaklom, jer fotografije i snimci sa ovakvih proslava postaju deo javnog identiteta slavljenika.

Foto: Shutterstock

Ekonomija proslava takođe se prilagodila ovom fenomenu. Sale za svadbe sve češće u ponudi imaju posebne pakete za rođendane, sa prilagođenim menijima, dekoracijom i tehničkom podrškom. Muzika uživo, nekada rezervisana gotovo isključivo za svadbe i velike vašare, postaje standard i na rođendanskim slavljima, čak i kada broj gostiju ne prelazi stotinu.

O ovom sve prisutnijem trendu pokrenula se i polemika na X-u.

- Ljudi su počeli da slave 30. rođendan kao 18. sa sve dekoracijom, muzikom, tortom - pisalo je u jednoj objavi koja je pokrenula lavinu komentara:

- Pozvani smo juče na 40. u sali za svadbe - pisalo je u prvom, dok je u drugom stajalo:

- Stricu slavili 70. u restoranu sa muzikom. Sestre organizovale ručak iznenađenja. Muzika kad je čula šta se slavi, bila smorena. Po završetku pitali je l možemo sledeće godine opet.

Neki korisnici smatraju da osobe koje tako raskošno slave 30. rođendan verovatno nisu proslavile na taj način punoletstvo te ovim pokušavaju da to "nadoknade".