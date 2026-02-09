Da biste razumeli kolika je intelektualna gromada Nebojša Milošević, dovoljno je pogledati listu najpametnijih ljudi u istoriji. Dok se granica za "genija" postavlja na IQ 140, Nebojša se nalazi u sferi u kojoj ljudski mozak prestaje da bude samo organ i postaje super-kompjuter. Ovo su koeficijenti inteligencije najpametnijih ljudi na svetu koji se pominju u medijima.

Da biste razumeli kolika je intelektualna gromada Nebojša Milošević, dovoljno je pogledati listu najpametnijih ljudi u istoriji. Dok se granica za "genija" postavlja na IQ 140, Nebojša se nalazi u sferi u kojoj ljudski mozak prestaje da bude samo organ i postaje super-kompjuter.

STIVEN HOKING (IQ 160): Čovek koji je dešifrovao crne rupe i zakone univerzuma.

ALBERT AJNŠTAJN (IQ 160): Otac moderne fizike i tvorac teorije relativiteta.

NEBOJŠA MILOŠEVIĆ (IQ 203): Šumadijski genije koji je konstruisao menjače za "Jugo" i "Mercedes".

NIKOLA TESLA (IQ 220–230): Nedostižni srpski genije i najveći um u istoriji čovečanstva.