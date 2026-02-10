Lečenje vitiliga je dugotrajan proces, i nažalost, ne postoji jedan "magični lek". Cilj svake terapije je da se zaustavi širenje belih mrlja i da se podstakne repigmentacija (povratak prirodne boje).

- Pored kortikosteroidnih krema, danas imamo lekove na bazi imuno modulatora koji menjaju imunološki sistem kože, potom sistemske lekove kao i terapiju laserskim zracima. Poslednjih 10 godina u svetu se razvija i biološka terapija koja je najsavremeniji i najprecizniji oblik lečenja, ali je u Srbiji praktično nedostupna. Ovi lekovi nisu na listi RFZO, a u retkim apotekama u kojima se mogu napraviti koštaju 950 evra - objašnjava odoktorka koja jedina u Srbiji radi i autologni transplant kože kod pacijenata sa vitiligom.