- Devojčica je imala rutinsku operaciju trećeg krajnika. Nakon kompikacija, dete je istog dana transportovano za Beograd, gde je preminulo - kaže izvor upoznat sa slučajem.

O ovoj tragediji, još uvek se niko iz Opšte bolnice Čačak nije oglasio.

(Kurir.rs/RINA)

