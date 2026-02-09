Pre nekoliko dana u Čačku je došlo do tragedije kada je četvorogodišnja devojčica E.M. preminula nakon operacije u Opštoj bolnici u Čačku.
Tuga
PREMINULA DEVOJČICA (4) POSLE OPERACIJE KRAJNIKA! Tragedija u Čačku
Slušaj vest
- Devojčica je imala rutinsku operaciju trećeg krajnika. Nakon kompikacija, dete je istog dana transportovano za Beograd, gde je preminulo - kaže izvor upoznat sa slučajem.
O ovoj tragediji, još uvek se niko iz Opšte bolnice Čačak nije oglasio.
(Kurir.rs/RINA)
Reaguj
Komentariši