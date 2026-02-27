Slušaj vest

Novac koji je zaradila berući maline nije potrošila, niti je pobegla, od njega je kupila život jer veruje da tako deda i dalje hoda ovim imanjem i da dedovina ne umire sve dok ima ko da je čuva.

U nekom svom svetu

- Sebe bih opisala kao devojku koja mnogo voli životinje i da provodi vreme sa njima i prirodu. Godinama sam mislila da moram da odem odavde i da idem putem kojim idu svi ali sam imala veliku želju da ipak ostanem ovde gde jesam jer sam imala lepo detinjstvo i vremenom sam sve više i više shvatala da je ovde zdravlje i da mogu da ostanem - da mogu da stvorim nešto svoje od čega ću moći da živim.

Nadam se da ću moći da uklopim fakultet i da ostanem ovde jer mir nema cenu - kada god odem u grad uvek je samo neki stres, neka žurba, dok je ovde totalno suprotno sve - rekla je Jovana.

23 kozice i dalji planovi

Dodala je da planira, ukoliko bude bila zadovoljna kako bude tekao posao, da proširi imanje.

- Planiram da nastavim da pravim i da prodajem sir, da uvedem još neke druge vrste sireva i da proširim ponudu - jer ja kozice najviše gajim prvenstveno iz ljubavi a shvatila sam da to što volim mogu da pretvorim u posao i ako uspem da radim ono što volim onda mislim da ću biti srećna.

Ove godine sam proširila stado sa još 12 alpinki koje će za par godina moći da daju mleko i da pravim sir od njega, dok ove godine imam osam koza koje ću moći sad na proleće da muzem a za budućnost ćemo videti gde će me put odvesti. Bila sam na sajmu hrane i pića u Beogradu i zadovoljna sam - bilo mi je bitno da ljudi vide ko sam i čime se bavim i da pokažem svoj rad - istakla je ona za "Povratak na selo".

Kako je sve počelo

Svima želim takav odnos sa životinjama, da osete ljubav koju one mogu da pruže jer to je jedna božanska ljubav za koju mislim da postoji samo na selu, rekla je Jovana.

- Bila je zima i bila sam sama kod kuće sa kozama i baš te nedelje svih osam koza su se jarile. Naravno moraš konstantno da ih proveravaš, da vodiš računa o njima i svih osam koza se ojarilo za tih osam dana kada sam bila sama sa njima. Najlepši osećaj na svetu je kad se rodi malo biće, držiš ga u rukama a ono nema ni kilogram - tada sam shvatila da treba da radim ono što volim.

Ne bih mogla da odem negde znajući da sam nešto tako malo ostavila ovde jer sam jako emotivna, i taj momenat kada sam bila sama sa njima i kada sam videla koliko oni meni zapravo veruju - to je nešto što se ne kupuje - objasnila je Jovana za "Povratak na selo".

