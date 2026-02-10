Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas se sećaju Prepodobnog Jefrema Sirina, najznačajnijeg crkvenog oca sirijske tradicije i svetitelja koji je živeo u doba cara Konstantina u 4. veku.

Prepodobni Jefrem Sirin rođen je u Siriji u porodici siromašnih roditelja u vreme cara Konstantina Velikog. Predanje kaže da je mladost proveo burno - bio je poznat kao prek čovek i ljutit ratnik koji je neumereno trošio i ponašao se razuzdano.

Ipak, u nekom momentu Jefrim je prelomio i potpuno promenio život posvetivši se potpuno molitvi i Bogu. Bio je učenik svetog Jakova Nisibijskog, a savremenik i prijatelj Vasilija Velikog. Uskoro se pokazao kao veliki govornik. Jedan spis govori da se "lila mudrost s jezika njegovog kao medeni potok, a iz očiju su mu neprestano tekle suze".

Jefrem je, priča kaže, bio jako vredan i neprestano je pisao knjige i podučavao monahe i narod, pa su iza njega ostala mnogobrojna dela koja se i danas proučavaju. Najpoznatija je molitva uz Časni post: Gospodi i Vladiko života mojego.

Iako su vernici hteli da ga postave za episkopa, Jefrem je to odbio i do kraja života živeo u miru i dubokoj molitvi. Umro je u dubokoj starosti 378. godine. Sveti Jefrem je uglavnom apostol pokajanja i zaštitnik svih onih koji su uvideli svoje greške i sada pokušavaju da ih isprave. Njegovi spisi i danas omekšavaju srca mnogih koji su duboko zagazili u greh i vraćaju ih Hristu i veri.

Život i učenje ovog svetitelja najbolji su pokazatelj da je uvek moguće vratiti se na ispravan put i život provesti živeći po moralnim načelima i u ljubavi sa bližnjima. Zato se veruje da će danas grehovi biti oprošteni svima koji od Prepodobnog Jefrema Sirina i Boga iskreno zatraže oproštaj i pomole se.

Ovo je molitva kojom se možete obratiti svetitelju: "Potocima tvojih suza besplodnu pustinju si obrađivao i uzdasima iz dubine duše, umnožio si velikim trudom svoje talante. Bio si svećnjak svetu, sijajući svojim čudesima, Jefreme oče naš: Moli Hrista Boga, da spase duše naše.