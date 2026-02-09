Slušaj vest

U Čačku je prošle sedmice u Opštoj bolnici u Čačku, na ORL odeljenju, preminula četvorogodišnja devojčica E.M. nakon operacije trećeg krajnika.

Kako saznajemo od rodbine, tokom operacije "je nešto krenulo po zlu" i devojčica je istog dana transportovana za Beograd.

- Roditeljima nije saopšteno šta se dogodilo, tokom operacije koja je za njih trebalo da bude rutinska. Niko im nije rekao ni gde je dete preminulo, u Čačku u sanitetu ili Beogradu, gde je hitno prebačena - kaže rođak porodice.

Zbog toga su roditelji odlučili da večeras organizuju skup ispred Opšte bolnice u Čačku i da javno zatraže odgopvore od čačanskih lekara.
O ovoj tragediji, još uvek se niko iz Opšte bolnice nije oglasio.

Skup ispred bolnice zakazan je u 18 časova.

