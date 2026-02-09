Slušaj vest

Srbija se oprašta od malene E. M. (4) iz Čačka koja je preminula nakon rutinske operacije krajnika.

Naime, kako se navodi na Instagram stranici "192_rs", najavljen je skup podrške roditeljima i odavanje počasti malenoj E. M. večeras u 18 časova bolnice u Čačku. Građani kažu da žele odgovore o uzroku smrti.

Za sada se niko iz bolnice nije oglasio o smrti devojčice. 

Podsetimo, u Čačku je došlo do prave tragedije kada je četvorogodišnja devojčica preminula nakon operacije u Opštoj bolnici u Čačku.

- Devojčica je imala rutinsku operaciju trećeg krajnika. Nakon kompikacija, dete je istog dana transportovano za Beograd, gde je preminulo - kaže za RINU izvor upoznat sa slučajem.

Kurir.rs/192

