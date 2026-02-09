Četvorogodišnja devojčica iz Čačka preminula je nakon rutinske operacije trećeg krajnika. Građani su za večeras najavili skup podrške roditeljima ispred čačanske bolnice, dok se zdravstvena ustanova još nije oglasila o uzroku smrti
Tragedija
SRBIJA SE OPRAŠTA OD TRAGIČNO PREMINULE DEVOJČICE (4)! Večeras skup podrške u Čačku, građani traže odgovore: Umrla nakon rutinske operacije krajnika
Srbija se oprašta od malene E. M. (4) iz Čačka koja je preminula nakon rutinske operacije krajnika.
Naime, kako se navodi na Instagram stranici "192_rs", najavljen je skup podrške roditeljima i odavanje počasti malenoj E. M. večeras u 18 časova bolnice u Čačku. Građani kažu da žele odgovore o uzroku smrti.
Za sada se niko iz bolnice nije oglasio o smrti devojčice.
Podsetimo, u Čačku je došlo do prave tragedije kada je četvorogodišnja devojčica preminula nakon operacije u Opštoj bolnici u Čačku.
- Devojčica je imala rutinsku operaciju trećeg krajnika. Nakon kompikacija, dete je istog dana transportovano za Beograd, gde je preminulo - kaže za RINU izvor upoznat sa slučajem.
