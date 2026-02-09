Slušaj vest

U Opštoj bolnici u Čačku izvršena je operacija krajnika devojčice E.M. (4). Međutim, usled komplikacija, devojčica je hitno transportovana za Beograd, gde je preminula na Institutu za majku i dete. Kako se saznaje, komplikacije su se javile nakon operacije, a prilikom buđenja devojčice.

Prema nezvaničnim saznanjima, tok operacije je bio "normalan".

- Prilikom operacije je krvarenje bilo uobičajeno, a i nakon operacije krajnika nije bilo krvarenja. Anesteziološki nalaz je bio uredan. Međutim, u toku buđenja je došlo do brohospazma, odnosno stezanja mišića koji okružuju disajne puteve što je otežalo disanje. Iz tubusa je bila prisutna obilnija sekrecija - kaže izvor.

Kako se saznaje, devojčica je po prijemu u bolnicu imala uredan ORL nalaz.

- Nos i ždrelo su bili urednog nalaza, nije bilo nikakvih kontraindikacija za operaciju - kaže izvor.

Oglasila se porodica

- Roditeljima nije saopšteno šta se dogodilo, tokom operacije koja je za njih trebalo da bude rutinska. Niko im nije rekao ni gde je dete preminulo, u Čačku u sanitetu ili Beogradu, gde je hitno prebačena - kaže rođak porodice.