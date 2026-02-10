Slušaj vest

Kada je reč o mršavljenju i zdravlju, postoje dva oštro suprotstavljena tabora.

S jedne strane su ljudi koji se kunu u brojanje kalorija, verujući da je sve u jednačini "unesi manje nego što potrošiš". S druge strane su pristalice intuitivnog jedenja, "anti-dijeta" pokreta koji tvrdi da telo samo zna šta mu treba, samo ako naučimo da ga slušamo.

Ali, šta je zapravo bolje za vaše telo? Da li je brojanje kalorija put u opsesiju, ili je intuitivno jedenje samo izgovor za prejedanje? Istina je negde između, a pravi izbor zavisi od vašeg trenutnog zdravstvenog stanja i psihološkog profila.

Šta je zapravo brojanje kalorija?

Cilj je praćenje energetskog unosa kako biste osigurali kalorijski deficit (za mršavljenje) ili suficit (za gojenje).

Ovo pomaže:

Ljudima koji žele bolji uvid u svoju ishranu: Često nismo svesni stvarne energetske vrednosti namirnica ili pića koje konzumiramo usput. Povremeno praćenje unosa može vam pomoći da steknete realnu sliku o veličini porcija i nutritivnom sastavu hrane, jer se kalorije lako nakupe čak i kroz naizgled male obroke.

Dijabetičarima i osobama sa specifičnim ciljevima: Ako imate dijabetes tipa 2 ili morate striktno da pazite na makronutrijente zbog medicinskih razloga, preciznost je neophodna.

Onima koji žele brze rezultate: Za kratkoročno mršavljenje, ovo je najefikasnija metoda.

Rizici: Može dovesti do opsesivnog ponašanja, anksioznosti oko hrane i ignorisanja kvaliteta namirnica (100 kalorija brokolija i 100 kalorija bombona nije isto za telo).

Šta je intuitivno jedenje?

Intuitivno jedenje je pristup ishrani koji se ne fokusira na dijete ili gubitak kilograma kao primarni cilj. Umesto praćenja strogih pravila, ovaj metod podstiče oslanjanje na unutrašnje signale tela - prepoznavanje fizičke gladi i osećaja sitosti.

Zasniva se na 10 principa koji pomažu u izgradnji zdravijeg, psihološkog odnosa prema hrani, omogućavajući vam da jedete u skladu sa potrebama svog organizma, bez restrikcija i osećaja krivice.

Ovo pomaže:

Ljudima umornim od ''jo-jo'' dijeta: Ako ste celog života na dijeti, a kilaža se vraća, ovo je put ka miru.

Onima sa istorijom poremećaja u ishrani: Intuitivno jedenje leči odnos prema hrani i telu.

Onima koji žele dugoročnu održivost: Ovo nije "brzo rešenje", već životni stil.

Rizici: Ako ste zavisni od šećera ili prerađene hrane, vaši signali mogu biti poremećeni. Prerađena hrana je dizajnirana da "hakuje" mozak i izazove želju čak i kad niste gladni. U tom slučaju, slušanje tela može dovesti do prejedanja nezdravom hranom.

Mršavljenje vs. Zdravlje

Ovde dolazimo do suštine.

Brojanje kalorija je alat za promenu težine. Fokus je spoljašnji (brojevi, vage, aplikacije).

Intuitivno jedenje je alat za unutrašnje zdravlje. Fokus je na tome kako se osećate, na energiji i mentalnom zdravlju. Mršavljenje može biti nuspojava, ali nije primarni cilj.

Istraživanja pokazuju da intuitivno jedenje vodi ka boljem samopouzdanju, manjem stresu i boljem mentalnom zdravlju, dok rigorozno brojanje kalorija često vodi ka "pregorevanju" i odustajanju.

Šta da izaberete?

Ne morate birati strane. Najbolji pristup za većinu ljudi je hibridni model:

Koristite brojanje kalorija kratkoročno (npr. nedelju dana) samo da biste stekli svest o veličini porcija i skrivenim kalorijama.

Pređite na intuitivni pristup kada naučite "koliko je dovoljno". Fokusirajte se na celovite namirnice (povrće, proteini, zdrave masti) - kada jedete pravu hranu, telo mnogo bolje signalizira sitost nego kada jedete čips.

Ako vas brojanje svake borovnice čini anksioznim, prestanite. Stres oko hrane je često štetniji od same hrane. S druge strane, ako nemate pojma zašto se gojite, a mislite da "ne jedete ništa", aplikacija za brojanje kalorija vam može otvoriti oči.