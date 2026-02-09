Slušaj vest

Vest da je četvorogodišnja devojčica E. M. izgubila život nakon operacije trećeg krajnika u čačanskoj bolnici, potresla je Srbiju.

Tačan uzrok detetove smrti biće poznat nakon naložene obdukcije. Neutešni roditelji kažu da devojčica nije imala zdravstvenih problema, osim tog sa krajnicima koji je jako čest kod mališana. Ipak, rutinska operacija pretvorila se u pakao sa smrtnim ishodom.

- Meni je jedna sestra prvo rekla kako je operacija gotova i da je bude, ali nakon toga se vratila u salu i tamo bila čini mi se oko tri sata i kada je izašla samo mi je rekla da ne zna šta se desilo, ali da je stanje teško i da Boga moli da moja devojčica preživi - kaže za RINU majka.

devojčica Čačak Foto: RINA

"To su naše sumnje..."

Dodaje da je nakon toga iz sale izašao hirurg koji je rekao da je operacija prošla kako treba, ali da kad su je budili ustanovili da je došlo do krvarenja u plućima.

- Tačnije, u tubusu se pojavila krv. Ja ne znam kad su oni vraćali ponovo tubus, pošto piše da je on dva puta plasiran, da li su je tada povredili jer dete nije bilo ni od čega bolesno nikad. To su sve naše sumnje, pošto meni niko nije rekao šta se dešavalo tačno u sali. Samo su mi rekli da nije bila stabilna i da mora transport u Beograd. Mi smo dugo bili tu, čekali smo na transport - dodaje.

Devojčica je, kako kaže njena majka, kada su konačno uspeli da obezbede transport, u Beograd stigla sa pritiskom 50 sa 22.

- Lekari i medicinsko osoblje u Beogradu su stvarno dali sve od sebe, to znam sigurno. Mi sumnjamo da je u čačanskoj bolnici došlo do greške. Rađena je sudska obdukcija na naš zahtev i na zahtev Instituta za majku i dete. Nama je važno da znamo istinu, zašto smo ostali bez našeg deteta - kaže majka.

Porodica, prijatelji i građani večeras će se okupiti ispred čačanske bolnice, kako bi i na taj način potražili odgovor — zašto mališana više nema.