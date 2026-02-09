Slušaj vest

ČAČAK – Porodica, prijatelji malene devojčice (4), ali i građani Čačka okupili su se večeras ispred zgrade Opšte bolnice u Čačku, tražeći odgovore na pitanja kako i zašto je došlo do smrti četvorogodišnje devojčice nakon rutinske operacije trećeg krajnika.

- Okupili smo se ovde da potražimo odgovore, da potražimo pravdu za nju. Da se nikada nikome ne ponovi nešto slično. Dete je došlo na operaciju krajnika, a završilo je mrtvo. Na to ne sme da se ćuti, kazao je za RINU jedan od okupljenih.

Foto: RINA

Uplakani i slomljeni bolom, na skupu su bili i devojčicini roditelji. Majka Sanja rekla je da joj niko ništa nije rekao, šta je sa njenim detetom već samo da mora za Beograd.

- Medicinska sestra je izašla i rekla da su devojčicu krenuli da bude, ali je potom opet ušla u salu i dugo nije izašča. Posle je iz sale izašao hirurg koji je rekao da je operacija prošla kako treba, ali da kad su je budili ustanovili da je došlo do krvarenja u plućima. Prebačena je u Beograd u jako teškom stanju, i uprkos naporima lekara preminula je, kaže Sanja.

Foto: RINA

Nakon smrti četvorogodišnje devojčice, naložena je obdukcija posle čega će biti poznat tačan uzrok smrti.