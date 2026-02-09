Slušaj vest

ČAČAK – Porodica, prijatelji malene devojčice (4), ali i građani Čačka okupili su se večeras ispred zgrade Opšte bolnice u Čačku, tražeći odgovore na pitanja kako i zašto je došlo do smrti četvorogodišnje devojčice nakon rutinske operacije trećeg krajnika.

- Okupili smo se ovde da potražimo odgovore, da potražimo pravdu za nju. Da se nikada nikome ne ponovi nešto slično. Dete je došlo na operaciju krajnika, a završilo je mrtvo. Na to ne sme da se ćuti, kazao je za RINU jedan od okupljenih.

1770660506FOTO -RINA (1).jpg
Foto: RINA

Uplakani i slomljeni bolom, na skupu su bili i devojčicini roditelji. Majka Sanja rekla je da joj niko ništa nije rekao, šta je sa njenim detetom već samo da mora za Beograd.

- Medicinska sestra je izašla i rekla da su devojčicu krenuli da bude, ali je potom opet ušla u salu i dugo nije izašča. Posle je iz sale izašao hirurg koji je rekao da je operacija prošla kako treba, ali da kad su je budili ustanovili da je došlo do krvarenja u plućima. Prebačena je u Beograd u jako teškom stanju, i uprkos naporima lekara preminula je, kaže Sanja.

1770659170_cacak-tragedija-dete-fotorina1.jpg
Foto: RINA

Nakon smrti četvorogodišnje devojčice, naložena je obdukcija posle čega će biti poznat tačan uzrok smrti.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteDruštvo"Roditeljima niko nije rekao ni gde im je dete preminulo" Devojčica (4) u Čačku umrla posle operacije krajnika, rodbina tvrdi: Nešto je krenulo po zlu
3868976-ambulantnovoziloshutterstock1883959411-edit-copy123.jpg
DruštvoOGLASILA SE MAJKA PREMINULE DEVOJČICE (4) U ČAČKU O potresnim detaljima nakon tragične operacije krajnika: "Krenuli su da je bude, tada je sve počelo..."
devojčica Čačak Ema Marković
DruštvoSRBIJA SE OPRAŠTA OD TRAGIČNO PREMINULE DEVOJČICE (4)! Večeras skup podrške u Čačku, građani traže odgovore: Umrla nakon rutinske operacije krajnika
IMG_20241005_142029.jpg
DruštvoOVO JE TRENUTAK U KOME SE STANJE DEVOJČICE (4) POGORŠALO Novi detalji tragedije u Čačku: Tok operacije bio normalan, a onda je usledila drama
175716657817270313141712242420Cacak-bolnica-kradja-fotorina.jpg