Četvorogodišnja devojčica iz okoline Čačka preminula je 4. februara nakon operacije krajnika. O događaju obavešteno je Ministarstvo zdravlja i inspekcija radi na utvrđivađu okolnosti smrti deteta.

"Porodici izražavamo najdublje saučešće uz preduzimanje svih mera da utvrdimo razlog ovog tragičnog događaja", navodi se u saopštenju Opšte bolnice u Čačku nakon vesti o smrti četvorogodišnje devojčice koja je operisana u toj bolnici.

Uprava bolnice obavestila je Ministarstvo zdravlja i Zdravstvenu inspekciju o događaju od 4. februara. Iz bolnice je saopšteno da je naložena unutrašnja provera kvaliteta stručnog rada.

Kako se dodaje, nakon eksterne provere kvaliteta stručnog rada i nalaza obdukcije utvrdiće se da li je u pitanju propust u lečenju.

Nadzor i zdravstveni inspektor je konstatovao da je medicinska dokumentacija vođena po svim pravilima struke, navodi se u saopštenju.

Kurir.rs/RTS

