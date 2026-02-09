Slušaj vest

Četvorogodišnja devojčica iz okoline Čačka preminula je 4. februara nakon operacije krajnika. O događaju obavešteno je Ministarstvo zdravlja i inspekcija radi na utvrđivađu okolnosti smrti deteta.

"Porodici izražavamo najdublje saučešće uz preduzimanje svih mera da utvrdimo razlog ovog tragičnog događaja", navodi se u saopštenju Opšte bolnice u Čačku nakon vesti o smrti četvorogodišnje devojčice koja je operisana u toj bolnici.

Uprava bolnice obavestila je Ministarstvo zdravlja i Zdravstvenu inspekciju o događaju od 4. februara. Iz bolnice je saopšteno da je naložena unutrašnja provera kvaliteta stručnog rada.

Kako se dodaje, nakon eksterne provere kvaliteta stručnog rada i nalaza obdukcije utvrdiće se da li je u pitanju propust u lečenju.

Nadzor i zdravstveni inspektor je konstatovao da je medicinska dokumentacija vođena po svim pravilima struke, navodi se u saopštenju.