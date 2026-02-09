Slušaj vest

Nevena Lukić (32) iz Beograda odlučila je da nakon tri decenije pokuša da sazna istinu. Pitanje koje ju je oduvek "mučilo" i proganjalo sada je veće nego ikada. Krenula je u potragu sa željom da otkrije ko joj je otac, koji prema rečima njene majke, nikada nije ni saznao da je dobio ćerku.

Nevenina priča je kao iz filma, ali ne, nije snimana u Holivudu, već je istinit događaj koji se odigrao ovde, u Srbiji, i to u Sopotu nadomak Beograda.

Nevena je rođena 1994. godine, a njena majka Marija Sabljov (50) tada je živela u Mladenovcu, tačnije Sopotu gde je i upoznala Neveninog oca. Marija je upoznala čoveka čijeg imena Nevena ne može sa sigurnošću da se seti, ali veruje da se zvao Srboljub ili Slavoljub Krstić.

- Ova priča me prati od malena, ali dugo nisam verovala u nju. Majka mi je ispričala da su se zabavljali dok nije ostala trudna, a onda je on nestao i nikada nije saznao da je ona ostala u drugom stanju- priča Nevena.

Majka ju je donela na svet jako mlada, sa svega 18 godina i kada je počela da raste i postavlja pitanja, tada joj je i ispričala ovu priču.

- Znam i to da je u to vreme bio ozenjen i da ima ćerke - dodaje ona.

Kako kaže, o njemu ne zna skoro ništa, pa čak ni njegovo ime, koje joj je ostalo urezano u sećanju, možda nije tačno. Zna samo ono što joj je majka ispričala.

Nevenin deda, odnosno tata njene majke, kaže, bio je poznati šnajder u Mladenovcu, Stjepan Sabljov, kog su svi znali.

- Za sada ne znam ništa više. Volela bih da ga pronađem nekako - poručuje Nevena i nada se da će joj se javiti neko ko ga prepozna na osnovu ovoga što nam je ispričala.