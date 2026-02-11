Slušaj vest

Novi digitalni sistem ulaska i izlaska iz Evropske unije (EES), koji je pretio da pretvori letovanja u višesatnu agoniju na graničnim prelazima, dobio je svoju "fleksibilnu" verziju.

Iako je planirano da od 10. aprila 2026. godine biometrijske provere postanu obavezne 24 sata dnevno na svim prelazima, Evropska komisija je, suočena sa haosom na aerodromima i lukama širom kontinenta, ostavila "odškrinuta vrata" za lakši protok turista.

Zemlje EU dobile su dozvolu da tokom udarnih letnjih termina privremeno suspenduju EES sistem Foto: Marko Karović

Za hiljade putnika iz Srbije koji se spremaju put Grčke i Hrvatske, ovo je vest koja donosi umereni optimizam. Države članice EU dobile su dozvolu da tokom udarnih letnjih termina privremeno suspenduju EES sistem i vrate se na klasično "pečatiranje" pasoša ukoliko gužve postanu nepodnošljive.

Ipak, neizvesnost ostaje: odluka o tome da li će se sistem gasiti na sat ili dva zavisi isključivo od procene granične policije na licu mesta, što kod mnogih putnika izaziva strah i odustajanje od ranije planiranih odmora.

Odustali od letovanja dok ne vide kako sve funkcioniše

Povodom novih pravila i najavljenog sistema, Natalija P. iz Beograda, koja godinama letuje sa porodicom u Grčkoj, ne krije svoje ogorčenje.

- Svake godine već u novembru ili decembru rezervišem "first minute" ponude za Grčku, to nam je bila tradicija. Međutim, ove godine sam prvi put odustala i nismo ništa uplatili. Ne pada mi na pamet da sa dvoje male dece sedim u kolima i satima čekam na graničnom prelazu na 40 stepeni dok se sistem ne smiluje ili dok policija ne odluči da ubrza protok. Ovo je ponižavajuće za turiste. Umesto da se putovanja olakšaju, oni prave haos za koji niko ne može da garantuje kako će izgledati u julu. Dok ne vidim da to zaista funkcioniše bez višečasovnog mrcvarenja, moj novac za letovanje će sačekati - kaže Beograđanka za “Blic”.

Od 10. aprila veće gužve na graničnim prelazima

Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (Juta), podseća da će da ovaj sistem ostaje da funkcioniše kako je i planirano od 10. aprila 24 sata na svim graničnim prelazima.

Aleksandar Seničić Foto: Kurir Televizija

- To znači da treba očekivati nešto veće gužve nego što smo navikli. Uvek smo čekali, ali će ovo samo produbiti naše čekanje na graničnim prelazima i to se odnosi na zemlje Evropske unije, dakle na sve zemlje koje se nalaze u Šengenu. I to je jedino relevantno, jer je bilo natpisa u medijima da će se, uslovno rečeno, obustaviti primena sistema, odnosno, da će se delimično primenjivati i tokom letnje sezone. Međutim, EU je izdala saopštenje da se ništa ne menja i da on mora da funkcioniše od 10. aprila na svim prelazima 24 sata - kaže Seničić.

Svaka zemlja bira sistem po kom će raditi

Prema njegovim rečima, biće problema, ali je "EU ostavila mogućnost svakoj zemlji da u određenim trenucima kada su velike gužve, a to se pogotovo odnosi na turističku sezonu, da može u određenom periodu dana da suspenduje taj sistem, odnosno da rade po starom sistemu".

- Ta mogućnost se daje svakoj zemlji, ali da li će to zaista biti tako ne znamo i ne možemo da tvrdimo. Sada funkcioniše tako što jedan period dana pre podne, jedan period popodne taj sistem u potpunosti radi, a ostatak dana ljudi prolaze kao što su nekada prolazili dok nisu ulazili u sistem. Međutim, to može da funkcioniše tako do 10. aprila, ali od od tog datuma mora da funkcioniše na svim prelazima taj EES sistem 24 sata dnevno. Dakle, bez mogućnosti da uđete u zemlju a da ne prođete kroz EES sistem. Jedina mogućnost je ostavljena zemljama tokom letnje sezone da ako vide da se prave velike gužve u nekom trenutku sat ili dva mogu da ubrzaju protok preko granice bez EES sistema. To jedina novost, a sve ostalo ostaje isto - poručuje Seničić.

"Sve zavisi od ljudi na granici"

Napominje da kada i da li će na graničnim prelazima sa Grčkom i Hrvatskom i drugim destinacijama, koje tokom letnje sezone najviše posećuju turisti iz Srbije, biti kraćih ukidanja sistema zbog gužve to nije na Juti ili turističkim agencijama u Srbiji.

- Ako to ne budu uradili kada su veće gužve na graničnim prelazima mi na to ne možemo da utičemo - kaže Seničić.

Na pitanje da li će uvođenje EES sistema uticati na turističku sezonu kaže da "sigurno ima ljudi koji su ljuti zbog te regulative, ali da ne vredi da se zbog toga obraćaju turističkim agencijama u Srbiji, jer ne mogu da im daju tu vrstu informacija pošto će isključivo sve zavisiti od ljudi na graničnim prelazima, od njihove dobre volje i obučenosti.

- Mi ne možemo u vezi toga da garantujemo. Mislim da će to uticati na sezonu, ali ne u nekoj velikoj meri. Sigurno će biti onih koji će reći da ne žele da čekaju i može doći do manjeg smanjena broja zainteresovanih turista - zaključuje Aleksandar Seničić.

Obustava biometrijske provere na aerodromu

Novi sistem već je stvorio gužve na aerodromima/Ilustracija Foto: Shutterstock

Uvođenje novog EES sistema stvorilo je nezapamćene gužve na svim graničnim prelazima sa zemljama EU.

Iako se ušlo u drugu fazu primene, kada sistem "radi" duže sati dnevno, može se slobodno reći da je stanje na graničnim prelazima nikad gore, te su neki preduzeli i mere obustave, kao što je lisabonski aerodrom "Umberto Delgado" u Portugalu.

Na tri meseca ukinute su biometrijske provere (EES) nakon što su se putnici suočili sa sedmočasovnim kašnjenjem na granici! I oni nisu jedini.

Naime, sličan potez su povukli i u Velikoj Britaniji, gde je još u novembru na zahtev francuskih vlasti uvođenje EES-a obustavljeno za putnike u automobilima u luci Dover.

Podsetimo, nov sistem ulaska i izlaska (EES) u zemlje Evropske unije za građane iz trećih zemalja startovao je sredinom oktobra, na po par sati dnevno i samo na glavnim graničnim prelazima. Potom se primena produžavala na više sati dnevno, obuhvatila je i manje prelaze, a prema aktuelnim najavama, od 10. aprila trebalo bi da bude u funkciji non-stop, dakle 24 sati dnevno, na svim graničnim prelazima, bez izuzetka. Ovo važi kako za drumski, tako i za avio saobraćaj.

Glavni problemi su: Kašnjenja u obradi (vreme granične kontrole povećano je i do 70 odsto na nekim lokacijama)

Ogromni redovi (tokom božićnih praznika 2025, putnici na aerodromima u Francuskoj, Španiji i Portugalu suočili su se sa čekanjem od tri do sedam sati)

Tehnički problemi (prekidi sistema mučili su prometne terminale, što je dovelo do toga da neki aerodromi - poput Lisabona - privremeno odustanu od biometrijskih provera u korist ručne obrade kako bi se rešili zastoji)

Takođe, španski aerodromi, uključujući one na popularnim turističkim destinacijama kao što su Malaga, Tenerife, Lanzarote, takođe se suočavaju sa ozbiljnim kašnjenjima.

Svedoci smo i da skoro svakog vikenda, kao i za sve praznike Srbi doživljavaju pravu agoniju na graničnim prelazima sa zemljama Evropske unije.