Zujanje u ušima za neke je znak premora, za druge nagluvosti, dok ima i onih koji ovaj neobični zvuk čuju gotovo svake večeri pred spavanje. Šta se zapravo krije iza zujanja u ušima, koliko ono može biti opasno i kako ga što brže i lakše ublažiti, pitali smo doktora Sašu Milićevića.

Zujanje u ušima, odnosno kako se stručno naziva – tinitus, kod mnogih ljudi može predstavljati ozbiljan problem. Reč je o upornom i veoma dosadnom osećaju koji ometa svakodnevno funkcionisanje, a često je prisutan neprekidno, u jednom ili oba uha. Kod nekih osoba javlja se povremeno, dok je kod drugih stalno prisutno. Veoma je važno utvrditi uzrok, jer je zujanje u ušima čest simptom zbog kojeg se treba javiti lekaru. Pregledom, uključujući otoskopski pregled, može se utvrditi da li postoji nešto potencijalno opasno i na vreme započeti adekvatno lečenje. Doktor Milićević objašnjava da u najvećem broju slučajeva zujanje u ušima nije razlog za paniku, ali da je ipak važno utvrditi njegov uzrok:

- U jednom velikom procentu je to nešto što je krajnje bezopasno i tokom vremena samo prestane. Vrlo često se desi da nekad određeni razlog lekari ne mogu ni da nađu. Međutim, uvek je važno ispitati da li je možda hipertenzija, da li je to visok pritisak, i vrlo je važno da se vidi da li je možda neko oštećenje na nivou samog uva. Nekad se čak desi da bude i strano telo, bilo je slučajeva recimo da je jedna osoba imala bubicu koja je ušla i pravila je problem, tako da ona nije mogla da definište da li je to bol ili zujanje.

Šta mogu biti neočekivani okidači tinitusa?

Prema stručnjacima, najčešći okidači tinitusa su:

Stres i anksioznost - emocionalni pritisak može da pojača doživljaj takozvanog fantomskog zvuka.

Izloženost buci - koncerti, dugotrajno nošenje slušalica ili iznenadna jaka buka mogu da iritiraju uvo i izazovu privremeno zujanje.

Lekovi i bolesti - pojedini antibiotici, jaki analgetici, kao i oboljenja poput hipertenzije, poremećaja štitaste žlezde ili dijabetesa, mogu da doprinesu pojavi tinitusa.

Tišina - paradoksalno, potpuna tišina može da učini da mozak još intenzivnije registruje unutrašnje zujanje.

Iako ne postoji univerzalni lek, simptomi tinitusa mogu se uspešno kontrolisati. Lečenje osnovne bolesti, poput infekcije uha ili gubitka sluha, često dovodi do značajnog olakšanja. Pored toga, koristi se i zvučna terapija, koja podrazumeva tiho puštanje muzike, šuma ili ambijentalnih zvukova kako bi se prikrio tinitus i smanjio njegov intenzitet.

Važnu ulogu ima i upravljanje stresom: vežbe disanja, tehnike svesnosti ili razgovor sa terapeutom pomažu telu da se opusti, čime se i zujanje može ublažiti. Kod osoba sa oštećenjem sluha, slušni aparati često smanjuju percepciju tinitusa.

Tinitus može da deluje zastrašujuće, ali ne mora da preuzme kontrolu nad životom. Najvažnije je da se na vreme prepozna i da se osoba obrati specijalisti ORL. Rano otkrivanje uzroka i primena odgovarajućih terapija i strategija samopomoći omogućavaju pacijentima da povrate mir i poboljšaju kvalitet života.

