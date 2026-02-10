Slušaj vest

Sneg koji je juče pao u Zaječarskom i Borskom okrugu i spustio se skoro do nizija, od jutos je zabeleo Užice, Čačak i Kragujevac.

Tokom noći na teritoriji grada Čačka i okolnih sela pala je velika količina snega, što je dovelo do otežanog odvijanja saobraćaja i većeg broja saobraćajnih nezgoda na gradskim i prigradskim putevima. Problemi su posebno izraženi na najprometnijim putnim pravcima gde se vozila kreću usporeno i stvaraju se duže kolone.

U Čačku i okolnim selima otežano odvijanje saobraćaja zbog snega. Foto: RINA

- Na samo dva kilometra razdaljine dogodila su se dva ozbiljna udesa, što je stvorilo ogromne gužve i kolone saobraćaja na jednoj od najprometnijih deonica Ibarske magistrale od Preljine ka Konjevićima. Bukvalno za nekih kilometar daljine treba vam preko pola sata - kaže za RINU jedan od vozača.

Dodatne poteškoće zabeležene su i na auto putu Miloš Veliki, na deonici od Čačka ka Gornjem Milanovcu, gde se na kolovozu zadržava veća količina snega i vožnja je otežana.

Na samo dva kilometra razdaljine dogodila su se dva ozbiljna udesa, što je stvorilo ogromne gužve. Foto: RINA

- I na ovoj deonici ima dosta snega na kolovozu. Očekuje se da nadležne ekipe izađu na teren i očiste put - dodaju vozači.

Snežne padavine slabijeg intenziteta tokom noći zabeležene su u užičkom kraju i na Tari, ali ono na šta vozači treba posebno da obrate pažnju jeste pojava ledene kiše i magle.

Sneg pada od jutros i u Kragujevcu, a kao što se može videti na snimku, formirao se i manji snežni pokrivač.

Nakvašen sneg na kolovozu

Kako piše na Instagram stranici Glasa Šumadije, na izlasku iz Kragujevca u Korićanima ima nakvašenog snega na kolovozu.

Auto-moto savez Srbije (AMSS) upozorio je jutros vozače na snažne udare vetra u košavskom području, te na teže zimske uslove vožnje na većini puteva u Timočkoj krajini i Negotinskoj krajini, zbog snežnih padavina, nižih temperatura, kao i vetra.

Sa snegom na kolvozu do pet centimetara treba računati i na putevima prvog prioriteta ovog područja, a zbog nižih temperatura i pored intezivnih intervencija putara postoji opasnost i od zaleđivanja kolovoza.

Snega na kolovozu ima mestimično i na putevima u planinskim predelima Kruševca. Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.