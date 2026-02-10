Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 49 terena (29 preko dana i 20 tokom noći). U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu su obavljena 24 pregleda odraslih osoba (u toku dana 6, a preko noći 18 pregleda), kao i 27 pregleda dece i adolescenata na pedijatriji. Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 9.

Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim i niskim krvnim pritiskom, sa temperaturom, sa stresnim reakcijama, sa povredama i astmatičari. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa nesvesticom i oboleli od karcinoma, navode u Zavodu za urgentnu medicinu.