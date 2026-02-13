Slušaj vest

Živojin Lazić (1893-1986), iz Sankovića kod Mionice, najpoznatije je lice solunskog borca i ikona seljačke Srbije. Simbol dobrodušnog i oštroumnog seljaka.

U 88. godini je poželeo da obiđe grob maršala Tita. Govorio je da je on "junak nad junacima“.

Krenuo je peške iz svog sela udaljenog 90 kilometara od Beograda na poklonjenje pokojnom maršalu, sa kojim je imao susret 1977. i pod čijom komandom su se borili njegovi sinovi.

Na Titov grob u Kući cveća 1981. stavio je cveće i jabuku iz njegove bašte.

Istrajao u pešačenju

Istrajao je u pešačenju iako je bio na pragu desete decenije života.

Živojin Lazić Foto: Prvi svetski rat

Živojin Lazić je bio mitraljezac 17. puka Drinske divizije. Prošao je krvavi put i pakao preko Albanije u zimu 1915-1916, borio se na Solunskom frontu. Demobilisan je 1920. nakon šest godina nošenja uniforme.

Peške na Kajmakčalan

Kao 81-godišnjak, 1974. se zaputio peške na Kajmakčalan da oda poštu svojim ratnim drugovima – hiljadama srpskih mladića koji su 1916. pali u borbama za taj vrh. Putovao je 23 dana isključivo peške.

Samo godinu dana kasnije, napisao je pismo "Zvezdinoj reviji" povodom utakmice Crvene zvezde i Reala iz Madrida 1975. godine. Tada je prvi put otkrio za koga navija, potom je bio gost kluba na utakmici.

Kurir/ Princip info