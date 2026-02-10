Slušaj vest

Vest o smrti četvorogodišnje devojčice Eme Marković iz Čačka, koja je preminula na Institutu za majku i dete u Beogradu nakon rutinske operacije krajnika, potresla je javnost. Prema rečima njene majke, dete ranije nije imalo zdravstvenih problema, a sama operacija je, kako joj je rečeno, u početku prošla uredno.

Međutim, tokom buđenja iz anestezije došlo je do ozbiljnih komplikacija, pojave krvi u disajnim putevima i naglog pogoršanja stanja, nakon čega je devojčica hitno transportovana u Beograd. Uprkos naporima lekara, njen život nije spasen, a uzrok smrti još uvek nije zvanično saopšten.

Ovaj tragični slučaj ponovo otvara teško, ali važno pitanje - kako je moguće da dete premine nakon operacije koja se smatra rutinskom?

Smrt nakon tonzilektomije je retka, ali dokumentovana

Operacija krajnika (tonzilektomija) jedna je od najčešćih hirurških procedura u dečjoj populaciji. Ipak, velika američka studija objavljena u uglednom medicinskom časopisu JAMA Network pokazuje da, iako izuzetno retko, smrtni ishodi nakon ove operacije postoje i medicinski su zabeleženi.

Studija je obuhvatila više od 500.000 dece operisane u pet saveznih država SAD i pokazala da je ukupna stopa smrtnosti oko 7 smrtnih slučajeva na 100.000 operacija. Rizik je bio znatno veći kod dece sa teškim hroničnim ili genetskim oboljenjima, ali su zabeleženi i pojedinačni slučajevi kod dece bez ranije poznatih zdravstvenih problema.

Važno je naglasiti da se više od polovine smrtnih ishoda dogodilo nakon operacije, u periodu buđenja iz anestezije ili u satima i danima koji slede.

Koje komplikacije mogu da dovedu do fatalnog ishoda?

Prema medicinskim podacima i analizama iz JAMA studije, najčešći uzroci teških i po život opasnih komplikacija nakon operacije krajnika su:

masivno postoperativno krvarenje, koje može dovesti do gušenja ili aspiracije krvi u pluća

problemi sa disajnim putevima tokom ili nakon anestezije, posebno u fazi buđenja

nagla respiratorna insuficijencija, kada dete ne može samostalno da diše

infekcije i sepsa, ređe, ali moguće u danima nakon operacije

Upravo faza buđenja iz anestezije u medicini se smatra jednim od najkritičnijih trenutaka, jer tada može doći do naglih i nepredvidivih reakcija organizma.

Zašto je svaki slučaj predmet detaljne istrage?

Stručnjaci ističu da svaki smrtni ishod nakon tonzilektomije mora temeljno da se ispita, uključujući tok operacije, anestezije, postoperativnog nadzora i eventualne reakcije organizma. Sudska obdukcija, koja će se raditi i u ovom slučaju, standardna je praksa upravo zato što se radi o događajima koji su izuzetno retki, ali medicinski i pravno izuzetno ozbiljni.

Šta je važno da znate?