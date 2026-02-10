Slušaj vest

Zima sa sobom donosi brojne izazove u pogledu ishrane. Kraći, hladni dani, često nas sprečavaju da popodne ili u kasnijim večernjim satima prošetamo, već to vreme obično provodimo kod kuće uz slane ili slatke grickalice, tople zaslađene napitke, kolače.

Smanjena fizička aktivnost, manji unos svežeg voća i povrća, kaloričniji obroci, dovode do osećaja smanjene energije i do postepenog povećanja telesne mase, upozoravaju stručnjaci Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

- Malo povećanje telesne mase za 2-3 kg u toku zime samo po sebi ne mora da predstavlja problem ali, ako se to dešava svake godine, za pet godina imaćemo 10-15 kg viška. Kada se ovome doda odlazak na praznične večere, kojih ima dosta u ovom periodu, ukoliko nam je ishrana neumerena, možemo i da ugrozimo zdravlje - upozorava "Batut".

Šta možemo da uradimo da sprečimo dobijanje u telesnoj masi i da očuvamo zdravlje?

Dodavanje telesne mase do tri kilograma ne predstavlja problem Foto: Shutterstock

U Savetovalištu za ishranu Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” lekari naglašavaju da je pre svega potrebno da prilagodimo ishranu ovom godišnjem dobu. Preporuka je da se unose namirnice koje imaju dosta vitamina i minerala i koje nam greju organizam.

- U zimskom periodu česte su prehlade i zato je neophodan unos voća i povrća koji su bogati vitaminima, mineralima, antioksidansima da bismo očuvali imuni sistem. U zimskoj sezoni dostupne su nam jabuke, mandarine, pomorandže, kivi, karfiol, brokoli, šargarepa, celer, cvekla. Tu su i beli i crni luk, svež i kiseli kupus koji je pun vitamina C, a ne treba zaboraviti ni orašaste plodove koji nam daju energiju i med koji nam pomaže u očuvanju imuniteta - savetuju stručnjaci.

Kako možemo da započnemo dan?

- Umesto kafe, ujutru možemo popiti čaj od đumbira i limuna, biljni ili zeleni čaj sa malo meda i limuna ili šolju tople vode sa kašičicom meda i malo cimeta. Ovi napici će nas ugrejati, poboljšati cirkulaciju, i pomoći će nam u očuvanju imuniteta. Tu su zatim ovsene, ražane, speltine pahuljice, proso, heljda, koje uz dodatak badema, voća, cimeta, meda, čine zdrav i ukusan obrok. Umesto pahuljica, doručak mogu da čine i integralni hleb sa mladim sirom uz salatu ili omlet sa povrćem.

U toku dana jedan obrok treba da čini supa ili čorba od povrća (šargarepa, celer), čorba od bundeve, sočiva, karfiola i brokolija.

- Pored povrća, supe ili čorbe mogu da sadrže i meso kao što su piletina ili govedina. Meso možemo kombinovati uz salate ili grilovano povrće ili ga možemo pripremati na način koji nam daje osećaj toplote u vidu toplih supa, ili jela koja se sporo kuvaju i na taj način proteini i minerali ostaju očuvani. U toku nedelje trebalo bi da bude zastupljena i riba kao što je skuša ili sardina zbog omega-3 masnih kiselina koje sadrže a koje su značajne za očuvanje srca.

Zdrav obrok Foto: Shutterstock

Povrće koje možemo kupiti u zimskom periodu možemo grilovati ili napraviti salatu i uz crni hleb imaćemo zdravu večeru.

- Salata od cvekle, kupusa i rendane šargarepe, celera i jabuke, zelena salata, daće nam energiju i pomoći će nam da očuvamo imunitet i zdravlje. Danas su sve češće u ishrani zastupljene tzv. obrok salate koje možemo poneti na posao kao lagani ručak. To su salate od sočiva i povrća, salate od krompira, šargarepe i kupusa, ili kupus salata sa pečenom bundevom i šargarepom.

Povrće koje nam je dostupno zimi može da čini i osnovu lagane večere. Brzu hranu, peciva, slane grickalice i zaslađene napitke koje obično ostavimo za kraj dana uz film ili knjigu, možemo zameniti sa grilovanim ili svežim povrćem, omletom sa povrćem uz integralni hleb. Tu je i salata sa pečenim povrćem kao što su bundeva, kupus ili šargarepa sa malo ulja. Večeru može da čini i dinstani praziluk sa šargarepom uz jaje ili topla čorba od povrća.

Zimsko godišnje doba nam nudi dovoljno raznovrsnog voća i povrća koje možemo da koristimo u svakodnevnoj ishrani i uz malo mašte i truda možemo da napravimo ukusne, zdrave obroke koji će nam dati dovoljno energije i očuvati imuni sistem i zdravlje.