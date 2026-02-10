Slušaj vest

Smrt četvorogodišnje Eme Marković iz okoline Čačka, koja je preminula nakon operacije trećeg krajnika, ostavila je Srbiju u nemom šoku.

Devojčica je zbog iznenadnih komplikacija hitno transportovana iz Čačka za Beograd, ali je, uprkos naporima lekara, preminula na Institutu za majku i dete.

Devojčica je zbog komplikacija transportovana iz Čačka za Beograd Foto: Privatna Arhiva/RINA

S obzirom na to da se operacija krajnika smatra rutinskim zahvatom sa izuzetno retkim komplikacijama, javnost i porodica traže odgovor na pitanje - kako je došlo do tragičnog ishoda?

Pedijatar dr Saša Milićević objašnjava za Kurir da će tek obdukcija pružiti konačne odgovore, ali ukazuje na bronhospazam kao jedan od potencijalnih uzroka.

Jedan od potencijalnih uzroka može biti bronhospazam, kaže dr Milićević. Foto: Kurir Televizija

- Bronhospazam je naglo i nekontrolisano stezanje mišića u zidovima disajnih puteva. Kada se ovi mišići zgrče, disajni putevi se sužavaju, što drastično otežava protok kiseonika u pluća i može biti fatalno. Ovo se ponekad dešava deci sa osetljivim disajnim putevima, ali se može javiti i kod potpuno zdrave dece kao reakcija na prisustvo tubusa ili određeni lek. Sam proces intubacije - postavljanje cevčice za disanje - u određenim, retkim slučajevima može biti okidač za ovakvo grčenje - navodi dr Milićević koji kaže da u nekim slučajevima ni hitna intervencija ne pomaže.

Dr Milićević dodaje i da se može desiti i da se tubus pomeri i izazove krvarenje sluznica.

- U tom slučaju mora se ponovo namestiti. Međutim, to krvarenje najčešće nije obilno i ne izaziva povrede koje bi mogle da budu fatalne. Šta se desilo i zbog čega je došlo do smrtnog ishoda moći će da utvrdi tek obdukcija - zaključuje on.

Hronologija kobnog dana

Roditelji su ispričali za medije da Ema nije imala drugih zdravstvenih problema osim problema sa krajnicima. Iako je operacija bila rutinska, završila se tragično, a naložena je unutrašnja provera kvaliteta u bolnici u Čačku.

Preminula devojčica Foto: RINA

- Prilikom operacije je krvarenje bilo uobičajeno, a i nakon operacije krajnika nije bilo krvarenja. Anesteziološki nalaz je bio uredan. Međutim, u toku buđenja je došlo do brohospazma, odnosno stezanja mišića koji okružuju disajne puteve što je otežalo disanje. Iz tubusa je bila prisutna obilnija sekrecija - naveo je izvor.

- Međutim, devojčica je po prijemu u bolnicu imala uredan ORL nalaz, nos i ždrelo su bili urednog nalaza, nije bilo nikakvih kontraindikacija za operaciju - dodao je izvor.

Oglasila se majka devojčice

Majka devojčice, Sanja, opisala je trenutke nakon operacije:

- Meni je jedna sestra prvo rekla kako je operacija gotova i da je bude, ali nakon toga se vratila u salu i tamo bila čini mi se oko tri sata i kada je izašla samo mi je rekla da ne zna šta se desilo, ali da je stanje teško i da Boga moli da moja Ema preživi - kaže majka Sanja.

Neposredno nakon operacije, devojčica je bila dobro. Foto: RINA

Dodaje da je nakon toga iz sale izašao hirurg koji je rekao da je operacija prošla kako treba, ali da, kad su je budili ustanovili da je došlo do krvarenja u plućima.